Vrouw uit Oplichters Aangepakt duikt op in Lang Leve de Liefde

Mensen die meedoen aan een realityprogramma, hebben soms niet genoeg aan hun minute of fame. Zo heb je bijvoorbeeld Chedwa. Kijkers met een scherpe blik kon het opgevallen zijn dat ze eerder op televisie verscheen. Gisteren dook ze namelijk op bij Lang Leve de Liefde, terwijl ze ook eerder te zien was bij Oplichters Aangepakt.

Hier kwam het platform Love, Reality achter.

Oplichters Aangepakt

In het najaar van 2021 was de aflevering Opgelicht met Chedwa Polak te zien. Zelf zegt ze hierover: „Ik ben opgelicht van mijn moeders erfenis. Zit al lange tijd op zwart zaad, doffe ellende.” Chedwa was lange tijd een zeer succesvol danseres in de shows van Joop van den Ende. Ze raakte echter haar hele vermogen kwijt door een jeugdvriend die er met haar geld vandoor ging. Ze schakelde Kees van der Spek in en met het programma Oplichters Aangepakt ging hij op onderzoek uit.

De jeugdvriend haalde Chedwa over om te investeren in een vakantievilla, maar verdween, samen met 280.000 euro. De rechter heeft bepaald dat hij dit moet terugbetalen, alleen de jeugdvriend is spoorloos. Daar bracht Van der Spek verandering in, want hij vond hem op Ibiza.

Die confrontatie is op z’n zachtst gezegd pijnlijk te noemen. Berooid blijft Chedwa achter, terwijl ze Ritchie ‘het liefst op z’n bek wil slaan’. Het is niet bekend of ze na de opnames nog een cent van haar geld heeft teruggezien

Op date met Hans in Lang Leve de Liefde

Chedwa werd in het programma Lang Leven de Liefde gekoppeld aan Hans. In eerste instantie lijkt het geen match made in heaven. In de aflevering van gisteravond is het eerste deel van de date te zien, dat dus niet heel soepel verliep. Of de vonk toch nog overslaat, is vanavond rond 19.00 uur te zien op SBS 6.

Je kunt de aflevering van Lang Leve de Liefde terugkijken bij Videoland. De aflevering van Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt (seizoen vijf, aflevering 4) is ook te zien bij Videoland.