Scootmobielen te gevaarlijk: ‘Ze kukelen makkelijk om’

Zijn scootmobielen wel veilig genoeg? Het aantal ongelukken met het vervoersmiddel dat speciaal geschikt is voor mindervaliden blijft jaarlijks stijgen. Meerdere experts en organisaties vinden ze niet veilig, terwijl veel ongevallen te voorkomen zijn door de manier van remmen en de stabiliteit aan te passen, zeggen zij tegen NU.nl.

Onderzoek bewijst dat het ‘verkeerd gebruik van de gashendel’ en het ‘kantelen van de vaak instabiele scootmobiel’ veel voorkomende oorzaken van scootmobielongevallen zijn. Vol gas geven, terwijl je juist wil remmen is een veelgemaakte fout op de scootmobiel.

Gevaren scootmobiel: ‘Kukelen makkelijk om’

Knijp je in een hendeltje, dan ga je vooruit op de meeste scootmobielen. Laat je die los, dan sta je stil. Maar, in het geval van bijvoorbeeld een noodstop, knijpen scootmobielgebruikers in een reflex in de hendel en schieten ze vooruit, met alle gevolgen van dien.

Een verkoper van scootmobielen, Pim Moolenaar, ziet dat mensen vaak erg moeten wennen aan het remsysteem als ze bij hem een proefrit maken. „Zo hebben we hier al twee keer de deur moeten vervangen”, zegt hij tegen NU.nl. Een nog groter probleem is volgens Moolenaar de stabiliteit van het voertuig, met name bij de scootmobielen met drie wielen. „Maken mensen een te scherpe bocht of gaan ze van een schuine stoep af, dan kukelen ze gemakkelijk om. Zeker mensen die niet zo vaardig zijn. Soms zie ik ze hier wegrijden op een driewieler en denk ik: het is niet de vraag óf ze gaan omvallen, maar wanneer.”

‘Voorkom verkeersslachtoffers’

Om het aantal ongelukken te verminderen, kwamen verkeerswetenschappers van het het nationaal Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV) met adviezen. Eén advies was om scootmobielen te voorzien van een rem waarmee de gebruiker actief kan remmen (in plaats van door de gashendel los te laten). Een ander advies was het verbeteren van de stabiliteit van het vervoermiddel door het ontwerp aan te passen.

Voor Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland is het duidelijk: „Haal die oude dingen van de markt. Daarmee voorkom je veel verkeersslachtoffers.” Hij daagt fabrikanten uit om met betere modellen te komen. „Met handremmen of desnoods een noodknop.”