Hélène Hendriks sneert naar ‘gecremeerde kroket’ Rachel Hazes bij HLF8

De rechtszaak tussen juicevlogger Yvonne Coldeweijer en Rachel Hazes houdt de gemoederen bezig. Ook bij talkshow HLF8 ging het erover. Vooral de term ‘gecremeerde kroket’, wat door Coldeweijer wordt gebruikt om naar Hazes te verwijzen, is voer voor discussie. Rachel Hazes vindt de term zeer kwetsend, omdat het een verwijzing naar de dood bevat. Maar Hélène Hendriks denkt daar anders over.

De presentatrice van HLF8 nam gisteravond een gefrituurde kroket mee naar de uitzending. Met een serieuze blik, maar met een cynische ondertoon, sneed ze daarna het onderwerp aan. „Ik zit ergens mee. Ik twijfel een heel klein beetje. Is dit nou wel of niet een gecremeerde kroket?”, vroeg ze aan haar tafelgasten, met het krokante hapje in haar handen.

Er worden de laatste tijd overigens wel meer hapjes meegenomen naar de uitzending. Vorige week nog: toen ging het om een pot M&M’s. Die waren voor John de Bever.

Gelach om kroket van Hélène Hendriks bij HLF8

De tafelgasten beginnen lichtjes te lachen, maar begrijpen haar vraag niet helemaal. „Is dit nou echt een scheldwoord?”, vraagt Hendriks zich daarna hardop af. Ze legt uit dat ze doelt op de zaak tussen juicevlogger Yvonne Coldeweijer en Rachel Hazes.

„Ze zeggen dus: dit is een scheldwoord’. Een ‘gecremeerde kroket'”, doet de presentatrice de zaak tussen de twee kemphanen af als ‘niet boeiend’. „Het gaat eigenlijk nergens over.” Dan wijst iemand erop dat Rachel Hazes vooral valt over het woordje ‘gecremeerd’. „Ja, want een kroket is lekker. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit”, zegt Hendriks.

‘Het gaat eigenlijk nergens over’

De HLF8-tafel vindt het gebruik van de snack als scheldwoord wel creatief. „Als je dan scheldt, wees dan een beetje creatief”, legt tafelgast Wierd Duk uit. „Ik moest heel erg lachen. Dat vond ik wel heel erg creatief.”

„Die rechtszaak, het gaat eigenlijk nergens over. Tenminste, dat is wat wij dan zeggen en wat Yvonne Coldeweijer zegt. Maar goed, Rachel heeft ‘m aangespannen”, zegt Hendriks. „Het gaat nergens over, nee”, deelt tafelgast Kluun de mening van de presentatrice.

Bekijk het fragment hier terug.

Yvonne Coldewijer noemt Rachel Hazes ‘gecremeerde kroket’

Hazes en Coldeweijer stonden gisteren tegenover elkaar in de rechtbank vanwege een video van de juicevlogger. Daarin doet ze uitlatingen over de rol van Rachel Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen. Hazes eist een rectificatie.

Hazes betwist in de rechtbank dat zij de brief heeft gelekt. Ook ging haar advocaat in op de uitlatingen die Yvonne Coldeweijer over Rachel Hazes doet. Zo vinden ze ‘gecremeerde kroket’ kwetsend.

Volgens de advocaat van Coldeweijer moet die term gezien worden als een vorm van satire. Bovendien is de term bedacht door “het publiek”, en niet door Coldeweijer. Op 23 januari is de uitspraak van de rechter.