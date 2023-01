Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lief! Kate Winslet kalmeert jonge, zenuwachtige interviewster met peptalk: ‘Je kan het’

Actrice Kate Winslet heeft de harten gestolen van het internet vanwege een peptalk. Op sociale media wordt een fragment met daarin een hoofdrol voor de Titanic-actrice veelvuldig gedeeld. Daarin is te zien hoe een meisje overduidelijk gespannen een interview heeft met Kate Winslet. Die stelt de jonge interviewster vervolgens gerust. „Je kan het!”

Het interview was voor de nieuwe film Avatar: The Way of Water, maar Kate Winslet onderbrak het gesprek om het meisje te helpen. Martha, de verslaggever van de Duitse zender ZDF, liet weten dat het haar „eerste keer” was, waarop Winslet te hulp schoot.

Kate Winslet stelt meisje gerust: ‘Dit wordt een fantastisch interview’

„Is dit je allereerste keer? Nou, weet je wat? Dit interview gaat het beste interview ooit worden”, zegt de 47-jarige actrice, blijkt uit de video die via verschillende Twitter- en TikTok-kanalen al miljoenen keren is bekeken binnen 24 uur. „En weet je waarom? Omdat we nu besloten hebben dat dat het gaat zijn, jij en ik.”

Daarop lacht de interviewer nerveus. „Dus we hebben nu besloten, jij en ik, dat dit echt een fantastisch interview gaat worden”, vervolgt Winslet. „En je kunt me alles vragen wat je wilt en je hoeft niet bang te zijn”, zegt Winslet, die de rol van Ronal speelt in de nieuwe Avatar-film. „Je kan het. Kom op, we gaan het doen!”



Lovende reacties op interview: ‘Zou een geweldige leraar zijn’

Kate Winslet ontvangt op sociale media veel lovende berichten. Veel mensen zien in de actrice een echte docent. „In een ander leven zou ze een geweldige leraar zijn”, reageert iemand. „Als Kate mij zo’n peptalk zou geven, zou ik morgen de Mount Everest gaan beklimmen”, luidt een van de reacties.

Op sociale media prijzen veel mensen Winslet voor de manier waarop ze met de zenuwen van de interviewer omgaat. „Dit is het liefste wat ik in tijden heb gezien”, schrijft iemand. Een ander: ,,Hier kunnen veel mensen wat van leren.”

Sommigen willen nu ook een interview met de Britse actrice, onder andere bekend van The Holiday en de Titanic.



Het hele interview is hier te zien.