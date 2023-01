Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

John de Bever krijgt een pot M&M’s zónder haarlak cadeau van HLF8

John de Bever en zijn M&M-verhaal heeft een vervolg gekregen. Nadat de volkszanger eind november tijdens HLF8 per ongeluk een handvol van de met haarlak ingespoten M&M’s at, kreeg hij gisteravond tijdens de uitzending een hele pot normale M&M’s.

De nieuwe M&M’s zijn volgens presentatrice Hélène Hendriks écht niet ingespoten met haarlak.

HLF8 blikt terug op M&M-tarefeel van John de Bever

„John, heb je nog overwogen om niet te komen?” vraagt Hendriks aan De Bever aan het begin van de uitzending. Bij de Bever gaat nog niet direct een lampje branden: „Niet te komen? Hoezo?” reageert hij. Om hem eraan te herinneren wat er de vorige keer gebeurde, laat Hendricks de clip van het M&M-tafereel nog maar een keer zien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wie spuit er nu M&M's in met haarlak? Ik vond ze al zo plakken!… 😂🍫 @Hlf8Live pic.twitter.com/x3pE1THqXz — John de Bever (@JohndeBever) November 29, 2022

‘Wie dat dat nu?’

In de bewuste uitzending kwam het plakkerige mysterie boventafel nadat mede-tafelgast journalist Fidan Ekiz vroeg of ze ook een M&M mocht. Toen De Bever haar eentje had aangeboden, greep presentatrice Leonie ter Braak in. „Ze zijn niet om te eten”, legde ze al lachend uit. Dit leidde tot een verbaasde reactie van De Bever. Wat bleek? De oranje M&M’s aan tafel waren ingespoten met haarlak, zodat ze langer mee zouden gaan.

Helaas voor de Bever had hij al vijf van de M&M’s op voordat Ter Braak ingreep. „Wie spuit er nu M&M’s in met haarlak? Ik vond ze al zo plakken!” Ter Braak sloeg geschrokken haar hand voor haar mond, maar kon het niet helpen om te moeten lachen. Ook politiek verslaggever Sam Hagens, die tijdens de bewuste uitzending te gast was, kon zijn lach niet meer inhouden.

Een paar maanden later zorgt het incident nog steeds voor veel gelach in de studio. „Kijk eens hier, voor jou!” zegt Hendricks, terwijl ze De Bever een pot vol met oranje M&M’s geeft. „Zonder haarlak”, belooft ze lachend.