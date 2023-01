Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

First Dates-kijkers snappen één ding niet na verbouwing restaurant

Het nieuwe First Dates-seizoen is gisteren van start gegaan. En vaste kijkers valt het geheid op: het restaurant is verbouwd. Alhoewel de meeste kijkers positief zijn over de verandering, is er één ding wat ze absoluut niet bevalt. „Zo’n foute Nederlandse kneuterigheid.”

Al tien seizoenen lang gaan singles met elkaar op date in het welbekende restaurant om daar de liefde te vinden, maar in het nieuwe seizoen zijn wat dingen anders. Zo is het decor aangepast: er zijn frissere kleuren toegevoegd, meer groen, nieuwe meubels én een hele nieuwe indeling. Het restaurant ziet er nu een stuk moderner en nóg gezelliger uit.

Hoewel dit natuurlijk al een hele verandering in het programma is, blijft het hier niet bij. Er wordt namelijk ook een nieuw element aan First Dates toegevoegd. De singles die op date zijn gegaan, kunnen aan het einde van hun date bepalen of ze nóg een drankje met elkaar willen doen of dat ze samen de stad in willen gaan.

Vooral positieve reacties na verbouwing First Dates-restaurant

Kijkers kunnen de veranderingen aan het decor wel waarderen. Maar het is ook wel even wennen, zeggen sommigen. Die vergelijken het met de verbouwing van de plaatselijke supermarkt. „Het complete First Dates-restaurant is op de schop genomen. Dit voelt net als toen m’n vaste supermarkt ineens z’n indeling compleet had veranderd. NIETS KLOPT! Alles kwijt! Error error error.”



Het complete First Dates-restaurant is op de schop genomen. Dit voelt net als toen m’n vaste supermarkt ineens z’n indeling compleet had veranderd. NIETS KLOPT! Alles kwijt! Error error error (Het is heus mooi hoor. Mijn brein kan dit gewoon niet zo goed)#FirstDates — Elvira (@ElviravdGriend) January 9, 2023

Eén element kunnen kijkers absoluut niet waarderen: ‘Kan echt niet!’

Kijkers zijn over het algemeen positief over de veranderingen, maar één ding staat ze niet aan. En dat heeft te maken met de garderobe. „Jammer dat er geen budget meer lijkt te zijn geweest voor fatsoenlijke kleerhangers in plaats van die stomerijknaapjes. Ziet het er zo mooi uit en dan dat”, reageert iemand.

Een andere First Dates-kijker zegt: „Een nieuw seizoen, een luxere inrichting, allemaal leuk. Maar, dan hangen er in je garderobe van die vreselijk goedkope kledinghangers. Zo’n foute Nederlandse kneuterigheid… Jammer.” Een ander zegt dat de makers daarom daar maar beter niet meer kunnen filmen. „Die kleerhangers voor de jassen kunnen echt niet!”



Een nieuw seizoen, een luxere inrichting, allemaal leuk. Maar, dan hangen er in je garderobe van die vreselijk goedkope kledinghangers. Zo'n foute Nederlandse kneuterigeheid… Jammer. #FirstDates — Jos Kortlevers (@JKortlevers) January 9, 2023



#firstdates nou dat shot bij de nieuwe kapstok kunnen ze voortaan beter achterwege laten 😂🤣😂 @BNNVARA — Druktemaker 🟢 (@Alsikmenietdruk) January 9, 2023



Hele restaurant verbouwt en dan bezuinigen op de klerenhangers…. 😳😳#FirstDates pic.twitter.com/F0pTurMJqR — Johan GrandiGoos (@johan05024017) January 9, 2023



Jammer dat er geen budget meer lijkt te zijn geweest voor fatsoenlijke kleerhangers in plaats van die stomerijknaapjes. Ziet het er zo mooi uit en dan dat. — Ruben Haazen (@RubenHaazen) January 9, 2023



Ben nu aan het terugkijken.

Restaurant ziet er mooi uit, maar die #kleerhangers voor de jassen: die kunnen echt niet! — ineke overbeek ——1,5 m (@Ineke_fietst) January 9, 2023

Het nieuwe seizoen van First Dates is elke werkdag om 19.30 uur te zien bij op NPO 3. Kijk aflevering 1 hier terug.