Dit zijn de aardigste bekende Nederlanders: ‘Ik ben er bijna ontroerd van’

Welke bekende Nederlanders zijn het sympathiekst? Een verkiezing van radiozender Veronica moest uitsluitsel geven op die prangende vraag.

En de winnaar is… presentator en komiek André van Duin.

Top vijf aardigste bekende Nederlanders

Van Duin kreeg de meeste stemmen van luisteraars van de radiozender. Het team van het radioprogramma ging de afgelopen weken samen met de luisteraars op zoek naar de aardigste bekende Nederlander en stelde een shortlist samen op basis van alle suggesties. De top vijf bestaat verder uit Feyenoord-trainer Arne Slot, radio-dj Edwin Evers, zanger Frans Bauer en presentatrice Hélène Hendriks.

André van Duin kreeg de prijs vandaag in De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen! Van Duin, die thuis werd verrast met de prijs, zag de uitverkiezing niet aankomen en was maar al te blij. „Ik ben er helemaal confuus van, ik heb er geen woorden voor. Ik ben er bijna ontroerd van”, reageerde hij in de uitzending.

Van Duin: ‘De grootste volkskomiek’

Van Duin heeft door de jaren heen een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Het AD noemde hem in 2017 „ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkskomiek”. Op dit moment heeft hij de presentatie van het razend populaire Heel Holland Bakt in handen, waar hij regelmatig de grootste lol heeft.

Vorige maand zei Van Duin tegen Rob Kemps in De 10 Vragen dat hij denkt dat hij na zijn dood snel vergeten wordt. „Er komt ongetwijfeld een nieuwsbericht, dat ligt geloof ik al klaar. Maar verder, ik denk dat mensen denken: ‘Oh wat jammer nou’, maar ook dat ze het de volgende dag alweer min of meer vergeten zijn.” Kemps was het daar overduidelijk niet mee eens en bracht er tegenin dat hij denkt dat de presentator wél lang herinnerd wordt. „Maar dat is misschien lastig om over jezelf te zeggen. Iedereen houdt namelijk van jou.” Die gedachte vond de Heel Holland Bakt-presentator wel fijn.