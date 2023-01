Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gelach en complimenten om ‘bloempot’-kapsel Anouk

Wie gisteravond naar talkshow Renze op Zaterdag keek, moet het zijn opgevallen. Zangeres Anouk heeft een nieuwe coupe. En niet zomaar een kapsel, sommige mensen doet het denken aan de vrouw uit de reclame van Kruidvat, anderen zien er een ‘bloempot’ in. Maar de zangeres krijgt ook veel complimenten. „Eerlijk is eerlijk, zij kan het hebben!”

Het was gisteren een speciale aflevering van de talkshow van presentator Renze Klamer, waar veel artiesten kwamen praten over het 25-jarig bestaan van concertreeks Vrienden van Amstel Live. Vanuit Ahoy waren allerlei artiesten te gast, onder meer Nick én Simon en dus Anouk.

Kijkers over kapsel Anouk: ‘Bloempot’

Dit keer geen lange lokken of gemillimeterd haar, maar een geheel nieuwe coupe voor Anouk. Om het kapsel van de zangeres wordt smakelijk gelachen. Ook worden vergelijkingen gemaakt. Het doet iemand denken aan een typetje gespeeld door de Amerikaanse acteur Ben Stiller, bijvoorbeeld. Of aan de vrouw uit de Kruidvat-reclame. „Bloempot”, schrijft iemand.



Schrik!! Zet de tv aan op #renze en zie dat kapsel van Anouk, lijkt net die vrouw uit de Kruitvat reclame #renzeopzaterdag #kruidvat pic.twitter.com/AEo2QYypho — Breaking Views NL (@NlViews) January 7, 2023



Ook veel complimenten voor kapsel

Maar Anouk krijgt ook de complimenten. „Iedereen zit op d’r haar te zeiken, maar ik zie alleen maar een fantastisch stoer wijf zitten daar met een gouden strot”, zegt een kijker. Ook anderen vinden het ‘bloempot’-kapsel „geweldig”. „Eerlijk is eerlijk, zij kan het hebben.”

Overigens houden kapsels van BN’ers kijkers wel vaker bezig. Zo zorgde een kapsel van Johan Derksen vorig jaar nog voor de nodige gefronste wenkbrauwen.



Ik schakel net over naar #Renze en zie #anouk met een #kruidvatkapsel! Maar eerlijk is eerlijk zij kan het hebben! — Rian Bartelen (@catrian) January 7, 2023



Iedereen zit op d'r haar te zeiken maar ik zie alleen maar een fantastisch stoer wijf zitten daar met een gouden strot.#renze #anouk #vval — Yvette van Kampen 🕊🌍🎗 (@YvvOnFire) January 7, 2023



Okay. Ik ben dus de enige die het kapsel van #anouk geweldig vindt! #renze — Sjoerd Beek (@BeekSjoerd) January 7, 2023



Anouk gaat in op nummer met Emma Heesters

De zangeres vertelde bij Renze op Zaterdag dat het goed met haar gaat en dat de nummers voor haar nieuwe album af zijn. Ze gaat volgende maand naar Praag om de nummers met een orkest op te nemen. Het wordt geen commerciële plaat, zei ze tegen presentator Renze Klamer.

„Ik denk ook dat ik zwaar verlies draai.” Het wordt een ‘filmische’ plaat, lichtte ze een tipje van de sluier op. „Het lijkt soms wel een beetje op een ouwe Disneyfilm. Een beetje gek.”

Anouk ging ook in op het lied ‘Met jou kan ik het aan’, dat ze samen met Emma Heesters heeft uitgebracht. Ze had nooit gedacht dat ze het nummer met een vrouw zou zingen, want eigenlijk wilde ze het met een man opnemen. Organisator Machiel Hofman van De Vrienden van Amstel Live stelde haar uiteindelijk iets anders voor en zo kwam zangeres Emma Heesters in beeld.

