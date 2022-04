Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit in Vandaag Inside om kapsel Johan Derksen: ‘Ik schaam me als kapper’

Dat was even schrikken geblazen, gisteravond bij talkshow Vandaag Inside. Om het feit dat Johan Derksen überhaupt weer eens naar de kapper was geweest. Maar vooral om het resultaat.

Gastheer Wilfred Genee begon het voorstellen van de gasten van Vandaag Inside met verbaasde blik, kijkend naar Johan Derksen. Nog voor hij iets kon zeggen pareerde Derksen zijn blik: „Moet je Job Knoester zien met dat melkboerenhondenhaar.”

Goeie onderwerpen, maar het ging over Johan Derksen

Het mocht duidelijk zijn: Johan Derksen had een fris kapsel. Een wat vreemd nieuw kapsel ook, daar was iedereen het wel over eens. Ook kijkers van Vandaag Inside, als je social media mag geloven. Het ging over het haar, terwijl het programma een paar prima gasten had. Aan tafel de eerder genoemde Knoester, die advocaat is van de Leidse verdachte van de moord op de 14-jarige Esmee. Zij kwam eind december om het leven en dat maakte veel in het land los. Job Knoester wordt regelmatig bedreigd, omdat hij de verdediging op zich heeft genomen. Hij sprak er gisteravond duidelijk, maar rustig over.



De haarkunstenaar van #JohanDerksen had een overduidelijke off day gezien de coupe van Johan. #VIVandaag — Peter van der Waals (@Petervdwaals) April 20, 2022

Aan de bar zat ook nog eens Dylan van Baarle, zondag glorieus winnaar van Parijs – Roubaix. De wielrenner was door alle Nederlandse talkshows gevraagd om zijn verhaal te komen doen, maar hij koos voor Vandaag Inside. „Omdat ik elke dag kijk.” Maar nee, de aankondiging gaat al over ‘haar’, al kwamen de onderwerpen van Knoester en Van Baarle natuurlijk heus uitgebreid aan bod. Wilfred Genee: „Dames en heren, hier zijn de mannen die dingen naar het slechtste kapsel van Nederland. Job Knoester en Johan Derksen! Jahaaaa!”

‘De beste kapper van Nederland’

„Dit kan toch echt niet?”, voegt de zelf zwartgeverfde talkshowhost nog toe. „Weet je op wie hij lijkt?”, zegt vaste man René van der Gijp, wijzend op Johan Derksen. „Op Rod Stewart. Het is Rod Stewart.” Voor de jonge lezers: deze popster had zo’n dertig jaar geleden z’n laatste hit.

„Ik heb een beetje zitten suffen”, geeft Derksen over zijn kappersbezoek toe. „En dan halen ze er te veel vanaf.” Van der Gijp ligt in een deuk: „En dan heeft ie de beste kapper van Nederland hè? Dat zegt Johan zelf.” De kapper vindt dat overigens ook. Johan Derksen: „Ik ben al veertig jaar klant en al veertig jaar vertelt ie me dat.”

Een andere kapper, die naar het programma zat te kijken, wist niet wat hij zag. Hij schaamt zich voor zijn beroep:



50 jaar kapper geweest ik schaam mij kapot als het ik Johan Derksen bij @vandaaginside zie. — John Bijsterbosch (@kapper55) April 20, 2022

Conclusie over kapsel Johan Derksen

Het onderwerp ‘kapsel van Johan Derksen’ kwam nog tig keer in Vandaag Inside terug. Ben je nu benieuwd als je het niet hebt gezien: terugkijken kan hier. Aan het einde kwam nog wel een conclusie, ingegeven door een twitteraar. Johan Derksen lijkt helemaal niet op Rod Stewart. Nee, het is toch echt viroloog Marion Koopmans.



Johan Derksen heeft sinds kort dezelfde kapper als Marion Koopmans lijkt het. @vandaaginside pic.twitter.com/YeS2a1EeB4 — Albert Treur Jr. (@Vetustioribus) April 20, 2022

Nog meer kijkers van Vandaag Inside trokken hun conclusie, of vonden er iets van. Een kort overzicht.



#vi #vandaaginside #JohanDerksen Dit kapsel van Johan kan echt niet hoor! Och och zijn haar architect heeft de boel flink verneukt 🤣😭 Het is een vrouwenkapsel geworden…wat erg…😅 — Hindrik-Gerrit van Lagelanden (@HindrikL) April 20, 2022



#vandaaginside Bij Johan Derksen zijn vergeten de droogkap eraf te halen — wortelwinter (@wortelwinter) April 20, 2022



