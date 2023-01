Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruzie tussen Sylvana Simons en Joost Eerdmans verergert: ‘Bezig met aangifte voorbereiden’

Sylvana Simons (BIJ1) en Joost Eerdmans (JA21) zullen nooit goede vrienden worden, zoveel is wel duidelijk. Maar hun eerdere ruzie over een volgens Simons gemanipuleerd en geknutseld filmpje krijgt mogelijk nog een staartje. Het Tweede Kamerlid van BIJ1 bereidt een aangifte voor tegen de voorman van JA21.

De aangifte heeft alles te maken met een Twitter-relletje tussen de twee kemphanen vorige maand. Die ontstond nadat de twee elkaar even daarvoor al in de haren waren gevlogen in de Tweede Kamer. Naderhand slingerde het sociale mediateam van JA21 een filmpje het internet op van het debat, waarin Sylvana Simons nogal opmerkelijke uitspraken deed.

Sylvana Simons vraagt hoe vreemd het zou zijn om witte mannen te vervangen

Zo beweerde ze dat „veel van wat er misgaat, misgaat onder leiding van witte mannen”. En dus was haar vraag aan Joost Eerdmans: „Hoe vreemd zou het zijn als ik zou voorstellen om alle witte mannen op basis van die ervaringen te vervangen door mensen waar we die ervaring niet mee hebben?”

„Nu komt het échte racisme boven tafel”, zei Joost Eerdmans in dat debat. „Ik wens u veel plezier in uw eigen universum.”

‘Er is iets heel anders aan de hand’

Maar wat ging er aan de uitspraken van Simons vooraf? ,,Wie de moeite neemt om het hele fragment te bekijken, heeft al snel door dat er iets heel anders aan de hand is”, schrijft journalist en fervent Twitteraar Chris Klomp, die zich in de discussie mengt.

Zo was het in eerste instantie Joost Eerdmans die zei begrip te hebben voor werkgevers die bepaalde groeperingen geheel zouden uitsluiten op basis van vervelende persoonlijke ervaringen met leden van die groep. Simons is het daar mee oneens en spiegelt de woorden van Eerdmans door het te hebben over haar ervaringen met witte mannen. Eerdmans reageert als door een adder gebeten.

Simons verwijt Eerdmans in het debat hypocriet gedrag. Blijkbaar vindt hij het gerechtvaardigd als mensen van kleur worden uitgesloten op basis van vervelende ervaringen, maar bij witte mensen klaagt hij over racisme, is het punt dat de BIJ1-politica wil maken.

Simons tegen Eerdmans: ‘Jullie manipuleren beelden om mij te framen’

Daarmee lijkt de kous af, totdat de twee elkaar na het verhitte debat weer tegenkomen, maar dan op sociale media. JA21 blijkt een filmpje in elkaar te hebben gezet waarin alleen de opmerkelijke uitspraken van Sylvana Simons voorbijkomen. Het leidt tot een Twitter-ruzie, waarin al wordt gehint naar een stap naar de rechter.

„Wanneer gaan jij en je partij duidelijk maken dat jullie beelden gemanipuleerd hebben om mij te framen? Want het wordt echt irritant nu en ik wil jullie niet in een rechtszaal voor lul zetten. Maar tegelijkertijd: wat moet, dat moet”, reageert Simons.

Maar Joost Eerdmans zegt dat hij zich van geen kwaad bewust is. Het werd hem totaal niet duidelijk dat Simons zich cynisch of cryptisch aan het uitspraken was in het debat, beweert hij.



Zeg @Eerdmans, wanneer gaan jij en je partij duidelijk maken dat jullie beelden gemanipuleerd hebben om mij te framen?

Want het wordt echt irritant nu en ik wil jullie niet in een rechtszaal voor lul zetten. Maar tegelijkertijd: wat moet, dat moet. Zo klaar hiermee. https://t.co/n8wYDWpwYZ — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) December 21, 2022



Niet het juiste antwoord, Joost. Je had klasse kunnen tonen. Je zoveelste gemiste kans. Met je ‘iemand deelt’. Jullie zijn de bron. Je weet het, bevestigde het in de Kamer, en zei toen “we hebben t offline gehaald hoor”. Anyway. Ik hoor je. 👍🏽 — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) December 21, 2022

Aangifte tegen Joost Eerdmans: ‘Weigert dit recht te zetten’

Ook deze ruzie lijkt verder geen gevolg te krijgen. Tot nu. Wanneer journalist Chris Klomp het in zijn artikel opneemt voor Sylvana Simons, vindt ze het tijd om nog eens terug te komen op de kwestie. Ze gaat een aangifte voorbereiden, omdat ze wordt bedreigd en Joost Eerdmans de zaakjes niet recht wil zetten, twittert de politica.

Overigens clasht Simons wel vaker met politici. Zo botste ze in september met VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans die haar ‘geïrriteerd’ noemde. Maar zover als een aangifte voorbereiden tegen een collega-politicus is ze nog niet gegaan.

Joost Eerdmans heeft nog niet gereageerd op de kwestie.



