Wie is de Mol?-kijkers zien opvallende hints die wijzen op mol

Gisteravond zaten miljoenen mensen weer voor de buis voor de start van het 23e seizoen van Wie is de Mol?. En natuurlijk ziet iedere kijker verstopte hints, opvallende symbolen en andere aanwijzingen die naar de uiteindelijke mol leiden. Al zijn die voor iedereen wel wat anders.

Een deel van de kijkers is er nu al zeker van: de mol is olympisch zwemster Ranomi Kromowidjojo. En dat heeft alles te maken met de allereerste opdracht van dit seizoen. Want daar viel iets op wat wel heel sterk in de richting van de zwemster wijst.

Het telefoontje aan de Wie is de Mol?-kandidaten

In de eerste aflevering ging het iets anders dan we normaal gewend zijn van de makers van Wie is de Mol?. We zagen hoe de kandidaten één voor één bij elkaar werden gezet in een ruimte met een telefoon en daar kennis met elkaar maakten. Het leidde tot het nodige ongemak, want de kandidaten hadden dit zelf ook niet verwacht.

Na wat geroezemoes, ging de telefoon. Uiteindelijk gebeurde dat tien keer: iedere kandidaat kreeg van Everon Jackson Hooi, de mol uit het vorige seizoen, te horen wat zijn of haar rol in het spel zou zijn. De mol wist tot dan toe niet dat hij of zij de saboteur van het spel zou zijn. „Het wordt tijd dat je je pokerface op gaat zetten”, tipte de oud-mol tijdens ieder belletje aan de kandidaten.

Tijdens het belletje hoorden sommige kijkers overigens iets opvallends. Everon meldt aan het eind aan de kandidaten dat hij het stokje heeft overgedragen aan de nieuwe mol. Maar de manier waarop hij dat zegt, vinden kijkers verdacht. Vooral Soy Kroon moet het ontgelden, die overigens landelijk gezien het meest wordt verdacht, afgaande op de cijfers in de Wie is de Mol-app.

Want Everon zegt iets wat wel sterk in de richting van de acteur wijst.



“ ‘SOYjuist’ heb ik het stokje overgedragen aan de nieuwe mol” verstond mijn echtgenoot bij Everon zijn overdracht #wieisdemol #widm #widm2023 — Marieke (@hmemarieke) January 7, 2023



De olympische ringen van ‘mol’ Ranomi Kromowidjojo

Dan wordt overgeschakeld naar het oude historische centrum van Kaapstad, Zuid-Afrika. Daar aan de Westkaap speelt het spel zich dit seizoen af. Door het centrum heen staan vijf boxen, met in ieder box twee kandidaten. Die moeten zich uit de box weten te spelen. Uiteindelijk lukt dat vier kandidaten, die ook nog eens op de plek waar ze moeten belanden komen. Zo winnen ze 500 euro voor de pot.

Maar het spel lijkt duidelijke hints te bevatten, zeggen kijkers. Op de box zitten namelijk vijf kleuren, precies dezelfde kleuren als de kleuren in de olympische ringen: blauw, geel, zwart, groen en rood. En wie van de kandidaten heeft er wat met de Olympische Spelen? Drievoudig olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo, weten Twitteraars. Al vinden sommigen dat wel „héél makkelijk”.

Die vinden het overigens wel weer eens tijd voor een vrouwelijke mol. In de afgelopen tien seizoenen waren het vooral mannen die het spel saboteerden.



De kisten hadden de kleuren blauw, zwart, rood, geel, en groen. De kleuren van de Olympische ringen. De opdracht heette 'Gulden Middenweg'. Goud. Gouden medailles? En wie zat er in de kist op het middelste punt? Het is Ranomi #widm2023 — ❤️Loekazz❤️ (@Loekazz22) January 7, 2023



Tweede opdracht en ‘een beetje geluk’?

Maar andere kijkers zien hele andere hints en aanwijzingen. In de tweede opdracht moeten vijf kandidaten meezingen met een prachtig Zuid-Afrikaans koor en moet een dirigent ze eruit pikken als ze al zingend langslopen. Dat loopt verrassend goed af voor de kandidaten: de man weet ‘slechts’ twee kandidaten eruit te pikken die niet bij het koor horen.

Daarvoor had deze dirigent nog gezegd dat hij „op een beetje geluk hoopt”. En dat wijst er volgens kijkers op dat de mol Jurre Geluk moet zijn. Ook het feit dat hij tijdens de aflevering op een stoel zat met nummer 13, vinden sommige kijkers verdacht.



Jurre zit op stoel 13 , dat is de letter M in het alfabet ! MOL? #widm #wieisdemol #widmhints @AVROTROS — Glenn Eilbracht (@GlennEilbracht) January 7, 2023

Deze kandidaat moet Wie is de Mol? verlaten. Of toch niet?

Uiteindelijk moet de test gedaan worden. Wie verdenken de kandidaten zelf? Helaas (spoiler-alert) valt het doek voor Sarah Janneh. Die krijgt het welbekende rode scherm te zien van presentator Rik van de Westelaken, omdat zij de test het minst goed gemaakt zou hebben.

Maar moet ze er wel echt uit? Aan het eind van de aflevering krijgt ze en brief en een telefoontje, waarin haar wordt medegedeeld dat ze nog een kans heeft om weer in het spel te komen.

Kijkers zien aanwijzingen in intro en titel van de aflevering

Sommige kijkers valt het op dat er iemand bij het kampvuur zit in het hotel waar Sarah de mededeling krijgt. Sommigen zeggen dat het om Nabil gaat, anderen verdenken Daniël Verlaan. De techjournalist wordt sowieso vaker verdacht door kijkers. Die zien onder meer hints in het intro en in de titel van de aflevering die wijzen naar de journalist.

Ook zou hij tijdens de muziekopdracht hebben meegezongen met een liedje van Britney Spears. „I’m not so innocent”, zou hij gezongen hebben. ,,Dat is typisch iets wat je in de laatste aflevering gaat terugzien bij de onthulling van de mol”, zegt een kijker.

Wie kijkers minder verdenken zijn onder meer Sander de Kramer, Froukje de Both en Nabil Aoulad Ayad. Met die laatste twee deelnemers sprak Metro over hun avontuur in Zuid-Afrika.



Daniël? — Marion Wever (@WeverMarion) January 7, 2023



Ik heb Wie is de Mol al opgelost. In het intro zit dit shot verstopt. Een muur vol met enen en nullen. Een verwijzing naar Daniël Verlaan. Graag gedaan. #widm #wieisdemol #hint pic.twitter.com/9UcexV63yL — Jurgen Steenwelle (@JSteenwelle) January 7, 2023



Aflevering heet ook nog eens ‘verbinding’. Internet-/WiFiverbinding 🤯 — A$AP SUUS (@suusvano1) January 7, 2023



Daniël toch ook? — 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪: ☀️ (@SocialPixel85) January 7, 2023

Kijk de eerste aflevering van Wie is de Mol? hier terug.