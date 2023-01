Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers ontroerd door Ben Cramer in DNA Singers: ‘Kippenvel’

In de nieuwe muzikale spelshow DNA Singers treden onbekende familieleden van bekende artiesten op en moet een panel raden van wie de onbekende op het podium familie is. Bij een spelshow zoals deze raken de meesten niet emotioneel, maar dat was gisteravond anders. Kijkers raakten namelijk wél ontroerd na de onthulling van het familielid van deelneemster Shanna.

Het optreden van het bekende familielid en Shanna en de onthulling veroorzaakte bij sommige kijkers zelfs kippenvel.

DNA Singers

In DNA Singers moeten twee teams, bestaande uit Gerard Joling, Jeroen van Koningsbrugge, Edson da Graça en Jaap Reesema, raden wie de onbekende zanger of zangeres op het podium is. Beide teams maken in het begin van de eerste aflevering een goede start. Ze weten als eerst goed te raden dat de kleindochter van Tineke Schouten voor hun op het podium staat en vervolgens lukt het ze om de onbekende Patrick te linken aan Monique en Jan Smit.

Maar bij zangeres Shanna hebben de twee teams veel meer moeite. „Het is haar waarschijnlijk met de paplepel ingegoten”, gokt Joling. De namen van onder andere van Henk Poort en ​​Willy Alberti komen voorbij, maar die zijn fout.

Shanna maakt het het panel moeilijk

Ook de tweede ronde, waar Shanna samen mét het bekende familielid zingt, levert het panel van DNA Singers niet veel informatie op. Ze zijn er wel achter dat het een man is, maar wie die man is, dat blijft gissen. „Nu ben ik het helemaal kwijt”, verzucht Reesema tijdens het tweede optreden. Van Koningsbrugge is echter hoopvol: „Ineens viel bij mij het kwartje en ik hoop dat-ie goed is.” Maar voordat hij zijn antwoord onthult, wil Joling eerst nog even meer informatie innen. „Heeft jouw vader ooit meegedaan aan het Songfestival?”

Shanna mag antwoord geven, maar het hoeft niet. „Daar ga ik geen antwoord op geven”, reageert ze met een lach. Helaas, het was te proberen. Da Graça en Reesema weten het echter nog steeds niet. De twee gokken daarom maar op „Henk Poort met haar”. Van Koningsbrugge en Joling gaan voor Bill van Dijk. „We weten het 100 procent zeker, maar we twijfelen nog steeds.”

Ben Cramer blijkt het familielid te zijn van Shanna

Maar als het bekende familielid het podium van DNA Singers op stapt, blijkt dat alle twee de teams het fout hadden. Shanna haar vader is namelijk niet Henk Poort of Bill van Dijk, maar Ben Cramer. „Had ik het maar gezegd!”, roept Reesema gefrustreerd uit. Onder luid applaus loopt Cramer het podium op. „Ik zat er nog aan te denken!” verzucht Joling.



Silhouet leek toch op Ben Cramer#dnasingers — Ellen 🌴🍷☀️⛱ (@EllenB_M) January 12, 2023



Eenmaal op het podium vertelt Cramer vol trots hoe Shanna echt opgegroeid is met muziek. „Je staat hier voor heel veel mensen en je doet het toch maar even”, complimenteert Cramer haar. „Toen ze 8 jaar was speelde ik in Phantom of the Opera en toen heeft ze de smaak te pakken kregen. Ze heeft minimaal vijfentwintig keer de opera gezien.”

DNA Singers geraakt door verhaal Cramer

Cramer heeft in 2021 met zijn dochter een single genaamd Mijn dochter, ik wil even met je praten, uitgebracht. „Mijn dochter heeft helaas de ziekte van MS”, begint Cramer zichtbaar emotioneel. „Ach, papa”, trootst Shanna haar vader. „Zal ik het overnemen?”, vraagt ze zachtjes, waarna Cramer knikt. „Dat houdt in dat mijn benen het af en toe niet zo goed doen. Helaas kan ik dus niet meer, zoals ik eerder heb gedaan, in musicals dansen. Maar gelukkig kan ik nog steeds zingen.” En dat zingen doet ze heel graag met haar vader. „Het is wel even een ommekeer geweest in wat ik heel graag doe, maar we blijven creatief.”

Het verhaal van Cramer en zijn dochter kan op luid applaus rekenen vanuit het publiek. Ook de DNA Singers-kijkers thuis werden geraakt door de twee familieleden.



Wat een mooi moment om Shanna en Ben Cramer te zien zingen. Je kan gewoon zien en voelen dat ze een fantastische vader/dochter band hebben. Dat is super mooi om te zien 🥺😻 #dnasingers — D.Kolijn (@daniellakolijn) January 12, 2023



DNA Singers is elke donderdag vanaf 20.30 uur te zien bij RTL 4. Vooruit kijken kan via Videoland.