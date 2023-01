Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rover niet blij met NS na gestrande trein bij Moordrecht: ‘Zeer grote steken laten vallen’

Niet alleen reizigers zijn niet blij met de Nationale Spoorwegen nadat zij gisteravond urenlang vast kwamen te zitten in een trein bij Moordrecht. Ook reizigersvereniging Rover is kritisch. De vereniging vindt namelijk dat de NS „zeer grote steken” heeft laten vallen op het gebied van informatievoorziening.

„We horen dat reizigers letterlijk en figuurlijk uren in het duister zijn gehouden”, aldus de reizigersvereniging.

Reizigers in trein zonder stroom en water

De trein met zo’n duizend passagiers was gisteren rond 18.00 uur vertrokken uit Den Haag richting Enschede. In de buurt van Moordrecht ging het mis en strandde de trein. Doordat de stroom was uitgevallen kon de intercom niet gebruikt worden om reizigers op de hoogte te houden. Ook kon de conducteur moeilijk naar een ander treinstel komen om reizigers persoonlijk te informeren, aldus een woordvoerder van de NS.

Op sociale media klaagden inzittenden van de trein onder meer over een gebrek aan verlichting, drinken en eten. „Niemand helpt ons, we zitten in het donker en zelfs de wc werkt niet”, twitterde één reiziger. „Voel mij steeds minder lekker worden. Hoofdpijn en duizeligheid door watergebrek”, schreef een ander. Er zou zelfs een man in de trein hebben gezeten die op weg was naar de bevalling van zijn zwangere vrouw.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@POL_Gouda is het legaal dat @NS_online al uren een passagiers opsluit in een defecte trein zonder water en eten. De trein staat sinds 18.15 uur al vast en ze willen ons tot 23.00 uur hier vasthouden. Niemand helpt ons, we zitten in het donker en zelfs de wc werkt niet. — Vangelise Mills (@VangeliseM) January 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

3 uur staan we al stil, deel van de trein in het donker en iemand was op weg naar zijn vrouw die ging bevallen, maar wij hebben licht en geen zwangere partner dus het kan altijd erger. Eta is nu 22:30. Echte vraag is nu of ik vandaag nog avondeten krijg. 🙃 https://t.co/NCPa7ngLa9 — Thijs (@TharusThijs) January 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@NS_online ik sta nu al uren vast tussen Den Haag en Gouda. Voel mij steeds minder lekker worden. Hoofdpijn en duizeligheid door water gebrek — Johan (@gracht23) January 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kleine service melding voor @NS_online, de wc in de evacuatie trein die voor de gestrande IC staat (8721) spoelt niet goed door. Wij waren na 5 uur al lang blij dat we konden plassen dus het deerde niet zo, maar dan weten jullie het. — Thijs (@TharusThijs) January 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mijn dochter zit in deze trein sinds 1830. Geen communicatie vanuit NS (alleen reacties op Twitter). Geen water, geen eten en de wc zit nu “vol”. Is het niet mogelijk flesjes water de trein in te krijgen en wat snacks? — cyprian smits (@cypriansmits) January 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We zitten al uren vast, zonder eten of drinken. De stroom ligt eruit bij onze coupé. Gaat lekker @NS_online — Adem Negash (@ademnegash) January 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waar blijft de noodsleeplocomotief? Mijn bordje curry is nu wel echt koud… — Ruben Fransen (@Rubz0r) January 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het schijnt nu evacuatie te worden. Gekke ervaring hoor dit. Ben heel benieuwd waarom de informatievoorziening zo moeizaam gaat. #ns #trein #gestrand @ns pic.twitter.com/jepngheUAd — paula zimmerman (@paula63) January 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beste @NS_online , gelukkig eindelijk thuis aangekomen. Het zou wel van klasse hebben getuigd als de NS of @ProRail of @ICB_ProRail de reizigers na afloop op het station en in de trein een broodje en wat water hadden verstrekt. — Chris Boeijinga (@ChrisBoeijinga) January 12, 2023

„We hebben al vaak kritiek geuit op informatievoorziening door NS bij problemen en hebben nu een zeer recent voorbeeld om dat weer mee aan de kaak te stellen”, aldus Rover.

Evacuatie nam veel tijd in beslag

Volgens de NS ging het om een uitzonderlijke situatie. De trein kwam door een technisch defect stil te staan op een zogeheten ‘fly-over’, een kruising van sporen. Volgens de woordvoerder was het hierdoor lastig om de reizigers te evacueren. „In eerste instantie is geprobeerd de trein weg te slepen, maar door een ander technisch mankement kon dit niet.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Utrecht Centraal-Den Haag Centraal: door een defecte trein is er geen treinverkeer mogelijk tussen Gouda en Zoetermeer Oost. https://t.co/axyyfHaEPO #GdZtmo — NS online (@NS_online) January 12, 2023

Het zoeken naar een andere trein voor de evacuatie nam daarna veel tijd in beslag. Rond 22.00 uur kon NS beginnen met het evacueren van de gestrande treinreizigers, aldus een woordvoerder.

NS biedt treinreizigers excuses aan

De NS biedt reizigers excuses aan voor de situatie. „Hun geduld is wel heel erg op de proef gesteld”, zegt een woordvoerder. De ongeveer duizend reizigers zijn rond 23.45 uur met een andere trein naar Gouda en Utrecht gebracht. Daar heeft NS veertien taxi’s geregeld.

Het spoorbedrijf roept mensen op die extra kosten gemaakt hebben om thuis te komen om zich te melden bij de klantenservice van het bedrijf, zodat de kosten vergoed kunnen worden. De defecte trein is in de nacht weggesleept en vanmorgen had het treinverkeer op het traject geen last meer van de storing.