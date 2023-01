Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sam Hagens hekelt Caroline van der Plas in HLF8: ‘Jij jut boeren op’

BBB’er Caroline van der Plas vertelde gisteren over de kloof tussen politiek en burgers aan tafel bij HLF8. Presentator Sam Hagens bevroeg haar en stelde dat zij met haar werkwijze de boeren opjut. Maar daar is Van der Plas het overduidelijk niet mee eens.

Begrippen als polarisatie en de kloof tussen Den Haag en de Nederlandse inwoners, komen aan tafel ter sprake. BBB’er Van der Plas legt uit dat veel Nederlanders momenteel zorgen hebben. Wat volgens het Tweede Kamerlid door het kabinet wordt afgedaan als „klein zeer”.

Sam Hagens kritisch richting Caroline van der Plas bij HLF8

Er volgen wat fragmenten van Van der Plas. Daarin benadrukt zij onder meer dat de ophef rondom de boeren niet om de natuur gaat, maar dat de landbouwgrond nodig is om te bouwen. In een ander fragment spreekt Van der Plas een menigte boeren toe met uitspraken als „ongewenst verklaard”, „u hoort hier niet”, „u moet hier weg”, over de aanpak richting de boeren.

Daarna vraagt presentator Hagens aan de BBB’er: „Ben je hier niet gewoon de boeren aan het opjutten?”. Iets wat Van der Plas ontkracht. „Als je iets niet zelf meemaakt, dan ken je de wanhoop niet die zich op het boerenerf afspeelt.” Maar Hagens gaat door: „Je zegt hier: ‘Zij zijn er om jullie land af te pakken, om woningen te bouwen’. Maar dat is helemaal niet zo.” Volgens Van der Plas gaat het eveneens om de grond. Ze geeft als voorbeelden dat boeren worden uitgekocht voor een nieuwe kazerne, uitbreiding van Schiphol en verbreding van snelwegen. „Dan vraag ik me af, waar blijven we met het natuurherstel?”, aldus de politica.

Vraagtekens bij natuurherstel

Hagens begrijpt Van der Plas haar betoog. Maar volgens hem jut zij alsnog met haar toon de boeren op. Eerder trok presentator Renze Klamer in zijn talkshow Renze eenzelfde soort conclusie. Maar daar gaat Van der Plas niet in mee. Zij vraagt zich hardop af of het wel degelijk altijd om natuurherstel gaat. „Ik vind dat we die discussie best scherp met elkaar mogen voeren.”

Je kijkt HLF8 terug via KIJK.