Fijn Weekend! Als je lekkere vriendentrip volledig uit de klauwen loopt

„Fijn weekend!” Dat gunnen we elkaar natuurlijk allemaal. Maar wat als, zoals in deze gelijknamige film, op een (fijn) vriendenweekend een rollercoaster aan emoties losbarst? En er chaos ontstaat waarbij de onderlinge verhoudingen volledig op scherp komen te staan?

Eerlijk gezegd zijn we bij Metro een beetje jaloers op een hechte vriendengroep uit Amsterdam. Samen trokken deze acteurs naar Frankrijk om er in een paar heerlijke dagen van te maken. En ach, dan konden ze gelijk wel een film draaien samen ook. Dat werd Fijn Weekend: vanaf morgen te zien in de Nederlandse bioscopen en nu besproken in Metro‘s Filmrecensie van de Week. Metro‘s verslaggever werd de afgelopen zomer nog meegevraagd voor een reportage, maar dat kwam er simpelweg door tijdgebrek niet van. Nu we de beelden gezien hebben: spijt…

Zes vrienden willen een fijn weekend

Sarah Chronis, Carolien Karthaus – Spoor, Lisa Zweerman, Jon Karthaus, Steef de Bot en Kay Greidanus. Dat zijn de vrienden in Fijn Weekend en in werkelijkheid dus échte vrienden. We zien ze met een zwabberende camper in Frankrijk om een lekkere tijd te hebben, maar de jaarlijkse samenkomst geldt deze keer ook om hun overleden vriend (en voor sommigen familielid) Olivier te eren. Zijn as gaat op de favoriete vriendenvakantieplek worden uitgestrooid. Daarom is ook de verwarde vader van ‘Ollie’ aanwezig, een glansrol voor die toch al zo’n kei van een acteur, Aus Greidanus (vader van Kay).

Helemaal geen fijn weekend

Diezelfde Kay Greidanus is de enige vreemde eend in de bijt. Als populaire muzikant komt hij als vriend van Evelien zomaar aanwaaien. Dat vindt niet iedereen prima, helemaal niet zelfs. En dan blijkt hij ook nog een geheim verleden met één van de andere vrienden te hebben. Stof genoeg om een filmscenario als die voor Fijn Weekend heerlijk uit de hand te laten lopen. En dat doet het dan ook, al worden de jaarlijkse spellen tijdens het ‘crazy weekend’ net zo fanatiek als anders uitgevoerd. Pa raakt zoek, net als de as van Olivier en de emoties vliegen in het rond.

Wie voor dat scenario tekende? Vier van de vrienden natuurlijk (De Bot, Zweerman, Greidanus jr. en Karthaus). Laatstgenoemde, man van Carolien Spoor (volg je me nog?) is ook nog eens de regisseur. En oh ja, even zoeken maakt duidelijk dat de nogal goede soundtrack uit handen en de keel komt van… Lisa Zweerman.

Het is dus een totaal ‘eigen’ productie geworden van deze leuke en naar verluidt hechte vriendengroep. Waar voor films vaak hoge budgetten worden uitgetrokken, kan dat bij Fijn Weekend niet het geval zijn geweest. Het is knap dat het aan deze romantische en ook spannende komedie niet echt is af te zien. Hoogstens dat het grootste deel van de film in en rond het vakantiehuis is gedraaid. Dat scheelt wat poen natuurlijk. De liefde voor de productie straalt er vanaf en wat zal deze groep in Frankrijk een lol hebben gehad.

Onvervalste romcom

We kunnen over Fijn Weekend veel vertellen (of verraden), maar je krijgt een onvervalste Nederlandse romcom voorgeschoteld. Met hier en daar wat ruimte voor een serieus moment. Daar houd je van of niet, maar de doelgroep in ons land voor het genre blijft enorm. Waarom zou je het dan niet maken? Al helemaal als je het met je eigen vrienden kunt doen. Het levert ook leuke zaken op, als dialogen tussen echtpaar Karthaus dat in Fijn Weekend geen man en vrouw of vriend en vriendin is. Carolien Karthaus – Spoor hoort in haar rol „dat zij best een heel aantrekkelijke vrouw is, wist je dat?”. Wat haar man – in het echt dus hè – als enige terugkrijgt, is een vies kijkend gezicht.

Sterren van Fijn Weekend

Het is voor een vriendengroep misschien een beetje lastig om te moeten lezen wie er in Fijn Weekend uitblinken, maar we pikken er twee uit. Die krasse knar Aus Greidanus natuurlijk, die voelde je vast aankomen. Maar we noemen op deze plaats ook Lisa Zweerman als Evelien. Wie haar in werkelijkheid ontmoet treft een vriendelijke leuke dame, maar vorig jaar zagen we in Costa!! al dat zij bijvoorbeeld op een heerlijke manier een totaal gesjeesd type kan neerzetten. Toen was zij een soort mafkees en cocktailshaker achter de bar van De Costa. Nu is zij het buitenbeentje van de vriendenclub, dat de ene keer raast en tiert en de andere keer ook haar vertederende momenten heeft. In ieder geval: het is allemaal raak.

Sorry voor de andere vrienden 😉 Fijn Weekend is verder prima te pruimen, niks mis mee en een heerlijke achterover-hangfilm voor de ware romcom-liefhebber. Enne, mocht er Fijn Weekend 2 komen: deze verslaggever is dan op de filmset wél van de partij. Beloofd.

Beoordeling uit 5: 3,5

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Fijn Weekend (soms ook op woensdag). Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week wijken we even af, dan maakt Metro ruimte voor een interview met Jacob Derwig over de film KLEM, die een week later verschijnt.