Hierom liep Fleur Jongepier weg bij Op1, Angela de Jong vindt het overtrokken

Filosoof Fleur Jongepier liet haar medegasten bij Op1 gisteravond verbouwereerd achter toen ze na Gordons betoog over Qatar plotseling opstapte. Een EO-woordvoerder heeft inmiddels duidelijkheid verschaft.

Gordon zei tijdens de uitzending onder andere dat hij de ophef over de situatie in Qatar een „beetje overtrokken” en „moraalridder-gedrag” vindt. Hij vindt dat Nederlanders de hand in eigen boezem moeten steken. „Kijk naar de gruwelijkheden in Indonesië en Zuid-Afrika die we als Nederlanders hebben begaan. We zijn allemaal zo woke met zijn allen. Houd erover op.”

Fleur Jongepier hekelde woke-opmerking van Gordon

Die uitspraken schoten bij Jongepier in het verkeerde keelgat. Ze liep van tafel met de woorden: „Ik vertrek.” De filosofe gaf tijdens de uitzending geen reden voor haar vertrek. Volgens een EO-woordvoerder associeerde ze de woke-opmerking van Gordon met haar eigen verhaal. Jongepier was te gast omdat ze stopt als universitair docent door grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en de wijze waarop haar werkgever daarmee was omgegaan.

Ze had gevat op Gordons uitspraken willen reageren, maar blokkeerde en besloot vervolgens op te stappen, laat de EO weten. Volgens de omroep is Jongepier direct opgevangen door de Op1-redactie en is de kwestie nabesproken. Gordon is daar niet bij aanwezig geweest.

Volgens Angela de Jong viel het mee: ‘Hij had ook kunnen gaan zingen’

Angela de Jong schrijft in haar beroemde column over tv dat ze het maar een overtrokken reactie vond. Volgens haar viel het allemaal wel mee. „Gordon had ook over zijn ‘slechts’ 25 terugvallen in coke- en drankverslaving per jaar kunnen beginnen. Over zijn failliete koffietenten. Over zijn psoriasis, suikerziekte, reuma of de overval op zijn huis. Over zijn hondjes. Over een nieuwe, grote liefde. Hij had opzichtig de derrières van de familie De Mol kunnen aflikken. Of nog erger: hij had kunnen gaan zingen. Dan had ik het volkomen begrepen dat iemand hard wegrent.”

Ook grapt ze over waarom Gordon bij Op1 mocht aanschuiven. „Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana konden het als goed christen natuurlijk niet over hun hart verkrijgen om hun WNL-collega’s Jort en Welmoed op te laten draaien voor de gênantste gast van de week: Jan ‘Sinterklaas’ Slagter. Dus offerden zij zich op.”