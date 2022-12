Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hier worden de Formule 1-sprintraces van 2023 gehouden

Groot nieuws voor Max Verstappen-fans: de Formule 1 heeft de circuits aangewezen waar volgend jaar de sprintraces worden gehouden. De Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps krijgt één van de zes sprintraces. Ook Qatar, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten mogen in 2023 voor het eerst een sprintrace houden.

Oostenrijk en Brazilië hielden dit jaar al een sprintrace en doen dat volgend jaar ook weer.

Onderzoek van Formule 1

De Formule 1 besloot eerder al het aantal sprintraces te verdubbelen van drie naar zes. Volgens de organisatie van de koningsklasse is het format een succesvolle toevoeging gebleken. „We hebben enorm positieve reacties gehad op de sprintevenementen en we willen de fans volgend jaar graag nog meer actie presenteren”, aldus Formule 1-baas Stefano Domenicali.

De sprintraces worden gehouden op circuits die daar volgens onderzoek van de Formule 1 het beste geschikt voor zijn. Het gaat dan met name over de mogelijkheden om in te halen, dicht achter elkaar te rijden en hoge snelheden te halen. Het circuit in Zandvoort behoort daar niet toe.

Hier vinden de sprintraces plaats:

29 april: Azerbeidzjan (Bakoe)

1 juli: Oostenrijk (Spielberg)

29 juli: België (Spa-Francorchamps)

7 oktober: Qatar (Lusail)

21 oktober: Verenigde Staten (Austin)

4 november: Brazilië (São Paulo)

Kritiek van Verstappen

De sprintraces vinden altijd plaats op de zaterdag in een raceweekeinde en de uitslag bepaalt de startvolgorde voor de hoofdrace op zondag. De top 8 scoort WK-punten. De Formule 1-kalender telt volgend jaar minstens 23 races.

Wereldkampioen Max Verstappen liet zich dit jaar gelden als kritisch beschouwer van de sprintraces. „Ik ben er geen fan van, het voelt alsof we niet echt racen”, zei hij in Brazilië, waar de derde sprintrace werd verreden. „Je krijgt inderdaad wat punten, maar je weet ook dat je niet voluit kunt gaan, omdat het er een dag later pas echt om gaat. Je ziet ook weinig inhaalpogingen. Ik beleef er weinig plezier aan.”

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat op 5 maart van start met de Grand Prix van Bahrein.