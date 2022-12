Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bridget Maasland vertelt bij Isola di Beau wat breuk met André Hazes met haar deed

Weet je nog, toen de relatie van Bridget Maasland en André Hazes het nieuws domineerde? Toen de twee samen waren, zeker, maar ook nog lang daarna. Gisteren was de laatste aflevering van Isola di Beau op tv te zien en daar kwam Bridget Maasland langs bij Beau van Erven Dorens in Italië. Ze sprak over haar relatie met Hazes én wat ze vond van hoe de media (en de rest van Nederland) daarmee omging.

In Isola di Beau nodigt Beau van Erven Dorens twee BN’ers (of mensen met maar een klein beetje ‘B’) uit op Sardinië, waar hij met ze in gesprek gaat. Denk een programma à la Boerderij van Dorst, maar dan verder weg én iets relaxter. Gasten hoeven immers geen moestuin aan te leggen of kippen te voeren. Naast Bridget Maasland was ook kunstenaar Joseph Klibansky uitgenodigd. Van Erven Dorens introduceert hem als „niet heel erg bekend”, maar benadrukt dat hij zijn werk wel over de hele wereld verkoopt. Daarnaast is ‘ie beste vrienden met „Rico Verhoeven en Max Verstappen”.

Bridget Maasland in Isola di Beau over André Hazes

Het duurt niet lang of Beau snijdt dé vraag aan die het Hazes-gesprek doet starten. „Wat is de zwartste periode uit je leven?”, wil hij namelijk van Maasland weten. Het antwoord daarop komt niet gemakkelijk. Naar eigen zeggen heeft ze „meerdere” zwarte periodes. Eén daarvan is toen ze in 2009 scheidde van haar toenmalige man Pepijn, met wie ze zoon Mees heeft. Maar de relatie (en breuk) met André Hazes heeft er zeker ook ingehakt.

Wat haar het meeste raakte, is dat íedereen in ons land ervan wist en vast ook iets van vond. Maasland: „Of je nou advocaat bent of in de zorg werkt.” Maar toch was hetgeen dat Maasland het meest opviel, het oordeel van mensen over het leeftijdsverschil tussen de twee: 20 jaar. „Mega seksistisch”, noemt ze dat. „Maar dat is omdat ik een vrouw ben. Het ging om een relatie met een jongere man. Ik heb over Tiësto nog nooit gehoord dat ie met een 28 jaar jongere vrouw is getrouwd. Dat dat een groot relatieverschil was, dat dat eigenlijk niet kon.”

‘Mannen nooit zo veroordeeld als ik’

Volgens Maasland is ze ‘door de publieke opinie veroordeeld’. „Bij mannen is dat nooit zo, omdat ze zogenaamd een relatie kapot hebben gemaakt of een vrouw uit een relatie hebben gehaald. Het feit dat de vrouw in dit geval ouder is, wordt gewoon niet geaccepteerd.” Hazes lijkt overigens een voorkeur te hebben voor oudere vrouwen, want tussen hem en zijn ex Monique, waarmee hij een zoontje heeft, zit 13 jaar.

Toch heeft ze ook veel geleerd van die periode, doet ze bij Isola di Beau uit de doeken. Zelfs na alle narigheid die ze over zich heen kreeg. „Ook daar zit een mooi leermoment. Ik heb daar veel aan gehad.”

