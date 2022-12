Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voor wie zo hoopte op een witte kerst, is er niet zulk goed (of heel slecht) nieuws

De hoop op een witte kerst? Laten we maar met de slecht nieuws-deur in huis vallen: die hoop is vervlogen. Het is toch elk jaar weer smachten geblazen naar sneeuwvlokken op eerste en/of tweede kerstdag. Maar nee, daarvoor moeten we ook dit jaar niet in Nederland aan het kerstdiner zitten.

Het lange kerstweekend verloopt namelijk relatief zacht met maximum temperaturen tussen 8 en 12 graden. Daarbij valt op beide kerstdagen nog regelmatig regen ook… Dat is balen voor veel mensen, maar niet getreurd: in de Verenigde Staten gaat het tot -45 graden vriezen. Da’s nog eens andere koek. De kans bestaat dat de huid van Amerikanen die zich minder goed beschermen, ‘binnen enkele minuten bevriest‘.

Droog, prima weer, maar geen witte kerst

Morgenmiddag en op kerstavond is het volgens weerdienst Weeronline overwegend droog. Ook na kerst is van winterweer voorlopig geen sprake. Het weer van later vandaag is ook niet om over naar huis te schrijven. Vanmiddag trekt een regengebied over het land en kan het enige tijd flink doorregenen. Morgenochtend kan er tijdens het doen van de laatste kerstboodschappen hier een daar een beetje regen vallen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 11 graden is het prima weer om nog wat last-minute kerstinkopen te doen. Wel staat er een matige zuidwestenwind.

Ook tijdens kerstavond is het op veruit de meeste plaatsen droog en de temperatuur ligt rond 20.00 uur tussen 6 en 9 graden. Daarmee is het prima weer voor een avondwandeling na het kerstdiner. Maar een witte kerst? Nee, bepaald niet.

Eerste kerstdag, bleh regen

Zondagochtend, eerste kerstdag dus, start op veel plaatsen droog. Voor de liefhebbers van een witte kerst zal het dan echt duidelijk zijn: vanuit het zuidwesten nadert een regengebied en waarschijnlijk trekt deze in de middag en avond over het land. Er is nog kans dat de regen iets later komt en meer over het zuidoosten van het land trekt.

Met 9 graden op de Waddeneilanden tot 12 graden in het zuiden van het land is het zacht voor de tijd van het jaar. Gemiddeld ligt de middagtemperatuur eind december rond een graad of 6. Van een datum-warmterecord zal echter geen sprake zijn. In 2015 werd het met kerst 14 graden.

Tweede kerstdag iets beter weer

Maandag blijft het zeker niet droog. Het is bewolkt en vooral midden op de dag komen in het hele land buien voor. In de loop van de middag kan de buiigheid afnemen en dan stijgt de kans op wat zon. Met 8 tot 10 graden is het een fractie kouder dan zondag, maar nog altijd zacht voor de tijd van het jaar.

Dinsdag komt de temperatuur met 6 tot 8 graden nog iets lager uit, maar deze trend zet niet door. De rest van het jaar komt de middagtemperatuur waarschijnlijk uit tussen 7 en 11 graden. De wind zit voorlopig in de zuidwesthoek en het weerbeeld blijft wisselvallig.

Balen dat we (weer) geen witte kerst krijgen? Het kan altijd erger. Kijk de Oogappels-kerstfilm Kerstappels van gisteravond maar even terug als je dat hebt gemist. Meer dan 1,2 miljoen mensen zagen al hoe het aan de verschillende kersttafels nogal fout kan gaan.

Desondanks, namens team Metro, fijne kerstdagen!