Een huis vol-kijkers verbaasd over ‘schipperskinderen’-opmerking vader Jozua na waarschuwing havenpolitie

De tweede aflevering van het winterseizoen van Een huis vol begint – grappig genoeg – met een kijkje in de zomervakantie van de familie Zeldenrust. In plaats van thuis te blijven met de acht kinderen, besluiten de twee ouders de kinderen mee te nemen naar hun boot in de Dordrechtse haven.

Het water is misschien niet tropisch blauw, maar de oudste vier kinderen springen er alsnog vrolijk in. Tot verbazing van de Een huis vol-kijkers én de havenpolitie.

Havenpolitie verschijnt in tweede aflevering Een huis vol

Terwijl moeder Jantina een oogje in het zeil houdt, genieten de kinderen van het verkoelende water. „De oudste vier hebben in ieder geval allemaal twee diploma’s”, legt Jantina uit. De kinderen die nog geen diploma’s hebben mogen dan ook niet in het water. „En één van ons staat altijd te observeren als ze aan het zwemmen zijn. Zodat je weet wat er gebeurt en dat je er eventueel meteen op tijd bij bent.”

Hoewel het voor de ouders vrij veilig lijkt op deze manier, denkt de havenpolitie daar anders over. Terwijl de kinderen aan het bijkomen zijn van hun zwempartij, meert de havenpolitie aan naast hun boot. Vader Jozua loopt op de agenten af. „Je weet dat dit verboden is, hè? Het zwemmen in de rivier. Dat is levensgevaarlijk”, begint één van de politieagenten.

‘Het zijn schipperskinderen’

Maar Jozua is het daar niet mee eens. „Nou, dat valt wel mee. Ik ben er ook doorheen gekomen, dus ik zie dat gevaar niet zo”, antwoordt hij. „Het zijn schipperskinderen, dus ze zijn wel wat verder opgevoed dan een normaal walkind.” De havenpolitie verandert echter niet van mening: schipperskind of niet, zwemmen in dit soort wateren kan levensgevaarlijk zijn, vindt de agent.

„Ik geef je er een waarschuwing voor, maar doe het niet meer”, waarschuwt de agent Jozua. Heel erg onder de indruk van de waarschuwing lijkt de vader echter niet: „Dan weet ik dat voor de volgende keer, ik ga het eens op zoeken.”

Niet meer zwemmen

Op een afstandje kijken en luisteren de kinderen mee naar het spektakel. De dertienjarige Julia vermoedt dat de komst van de havenpolitie te maken heeft met hun zwempartijtje van daarnet. „We hebben gezwommen op een plek waar je volgens mij niet mag zwemmen. Nu wordt papa boos op die mannen.”

Als Jozua weer terugloopt naar zijn gezin, vraagt één van de kinderen of ze toch weer mogen zwemmen. Hoewel de vader niet erg onder de indruk leek van de waarschuwing van de havenpolitie, staat hij het toch niet toe. „Nee, absoluut niet. Ik wil jullie er even niet meer over horen.”

Een huis vol-kijkers verbaasd

De hele gebeurtenis zorgde voor verbazing bij de kijkers van Een huis vol. „Een schipper die niet weet dat je niet mag zwemmen in de rivier”, schrijft een kijker op Twitter. „Schipperskind of niet, hou je lekker aan de regels”, twittert een andere kijker.



Een schipper die niet weet dat je niet mag zwemmen in de rivier #eenhuisvol — Fee (@FeeW123) December 26, 2022



Vader Zeldenrust pff… Met z'n lak hebben aan de regels. Tot er eens een kind koppie onder gaat en nooit meer boven komt… Schipperskind of niet, hou je lekker aan de regels. #eenhuisvol — Eden ☁️ (@hallowedhillz) December 26, 2022



Dat je ergens zwemt waar het niet mag en gevaarlijk is, is uiteraard de schuld van de havenpolitie… 🫥 #eenhuisvol — Jeroen Bartels (@JBartels96) December 26, 2022



Papa Zeldenrust vindt dat de havenpolitie overdrijft. Ik vind dat papa hier goed mee weg komt #eenhuisvol — Paulien (@PaulienJZ) December 26, 2022



Alsof de onderstroom onderscheidt maakt tussen walkinderen en schipperskinderen. De wet geldt ook voor Zeldenrustjes #eenhuisvol — Carola (@DutchLittleOne) December 26, 2022

Opblaasbadjes voor de Zeldenrustjes

Gelukkig voor de kinderen is er op het dek genoeg ruimte voor opblaasbadjes. Misschien niet zo leuk als open water, maar wél lekker verkoelend. Jantina blijft ook bij de spelletjes op het dek oplettend erbij. „Zodra ik hier wegga, gaan de kleintjes mee. Ik wil gewoon heel erg opletten”, legt zij uit. „Het gevaarlijkst aan boord is het water ernaast, vrij simpel. Maar ook op het dek zijn gevaren. Als je hier naar beneden valt, val je wel staal op staal.”

Een huis vol kun je terugkijken via NPO.