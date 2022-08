Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers smullen van sneer van Slimste Mens-kandidaat naar VVD

Stefan van der Wielen had gisteren de lachers op zijn hand. De Groningse zanger en kandidaat van het programma De Slimste Mens sneerde tijdens zijn laatste woorden in het programma naar de VVD. En dat konden kijkers wel waarderen.

Gisteravond stond de zanger in de spelshow tegenover presentatrice Natasja Gibbs en cabaretier Erik van Muiswinkel. De drie kandidaten bleken erg aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk won Erik van Muiswinkel – tot vreugde van kijkers die blij waren dat er „eindelijk weer een bekend gezicht meedeed aan het programma” – de aflevering en namen Stefan van der Wielen en Natasja Gibbs het tegen elkaar op in de finaleronde.

‘Ten onder gegaan aan de VVD, net als rest van Nederland’

Zoals wel vaker in die ronde was het enorm spannend wie er door zou gaan. Er stond veel op het spel, want een winstpartij zou in ieder geval voor Stefan van der Wielen een plek in de finaleweek opleveren. Die vindt vanaf komende maandag plaats. Uiteindelijk kwam het erop aan wie het meeste wist over Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD.

Was het een sporter? Een schrijfster? Een presentatrice, actrice? „Pas!” De Groningse zanger moest zijn beurt al snel opgeven, want veel wist hij niet over haar. Natasja Gibbs wel, en zo verloor Stefan van der Wielen de finaleronde. En dat leidde al snel tot een sneer naar de VVD. „Ten onder gegaan aan de VVD. Net als de rest van het land”, zei hij.

Kijkers waarderen laatste woorden van Stefan van der Wielen

Kijkers kunnen die ‘famous last words’ van de zanger wel waarderen. „Leuke opmerking”, schrijft de een. „Briljant”, aldus een andere Slimste Mens-kijker.

Op Twitter zijn mensen verdrietig dat de zanger eruit ligt, vooral omdat hij maar liefst zes keer meedeed aan de spelshow. Normaal is dat voldoende voor een plek in de finaleweek, maar deze keer niet. „Eerlijk zeggen: wie had verwacht dat Stefan zou sneuvelen?”, zegt medekandidaat Rob Goossens dan ook over de exit van Stefan van der Wielen.



Niet altijd even bekende gezichten bij De Slimste Mens

Maandag begint dus de finaleweek van De Slimste Mens, waar de beste kandidaten van dit seizoen terugkeren om te strijden om de felbegeerde titel. Presentatrice Anniko van Santen en RTL Boulevard-deskundige Rob Goossens hebben hun plek voor die week al binnen.

Eerder klonk kritiek omdat in dit seizoen er niet altijd even bekende Nederlanders meededen. In deze editie zetten onder andere Belgisch Slimste Mens-gezicht Philippe Geubels, acteur, presentator Tim Senders, schrijfster Femke van der Laan en modeontwerper Bas Kosters hun hersenen aan het werk – namen die blijkbaar niet bij iedereen meteen tot de verbeelding spreken en spraken. „De meeste zijn pas bekend nádat ze mee hebben gedaan met De Slimste Mens“, merkte een twitteraar op.

De hele aflevering van De Slimste Mens is nog terug te kijken.