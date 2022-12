Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Kristel van Eijk

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Kristel van Eijk.

Kristel van Eijk (40) voormalig radio dj en tv presentatrice. Ze is professioneel voice-over, podcaster, medeoprichter van fooienpod.com en begeeft zich in de wereld van hoogbegaafdheid.

De podcast-tips van van Kristel van Eijk

1. Omvatten

Daniëlle is expert talentontwikkeling. Ze heeft werkelijk een prachtige stem om naar te luisteren. Een monoloog van vaak 20 minuten die weet te blijven boeien. Kennisoverdracht waar je daadwerkelijk wat hebt. Vergeet de zelfhulpboeken, luister naar Daniëlle!

2. Leven zonder Stress

Een podcast met zoveel inspirerende, uiteenlopende gasten. Diepgaande gesprekken boeien mij. Patrick Kicken durft alles te vragen wat er in hem opkomt. Je leert de mens achter de podcastmaker kennen, als mensen-mens vind ik dat heel leuk.

3. Man Man Man

Ik ken 2 van de 3 mannen uit mijn radiotijd. Om deze podcast heb ik vaak hardop in de auto zitten lachen. Ik zit veel in mijn hoofd, soms is het gewoon heerlijk om alledaagse beslommeringen te horen van bijna-leeftijdsgenoten vanuit mannelijk perspectief.

4. Leef je Mooiste Leven

Ik volg Michael Pilarczyk graag, als je goed naar hem luistert, kan je zoveel van hem leren. Ik heb er zelf al heel veel aan gehad, zakelijk maar ook privé. Verdieping, direct, zelfontwikkeling. Zakelijk superslim en daarom voor mij heel inspirerend.

5. Hoogbegaafd de Podcast

Ik heb een missie, dus het zou gek zijn geen ruimte te maken voor de podcast die ik zelf met veel passie maak. Voor ouders van een hoogbegaafd kind en (onderwijs)professionals die met deze kinderen te maken krijgen. Ik wil verbinden, verandering in gang zetten en zorgen voor een beter kloppend beeld van wat hoogbegaafdheid werkelijk is.

