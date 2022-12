Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sigrid Kaag openhartig over bedreigingen: ‘Een van mijn kinderen heeft er veel last van’

Vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag kreeg het afgelopen jaar ernstige bedreigingen aan haar adres te verduren. In gesprek met Tooske Ragas van Shownieuws vertelt ze hier openlijk over.

Begin dit jaar stond demonstrant Max van den B. met een brandende fakkel bij haar huisadres, terwijl hij complotleuzen scandeerde. Dit heeft er flink ingehakt bij Kaag en haar familie.

Sigrid Kaag: ‘Kinderen hebben groter vraagteken bij mijn rol’

„Aan de ene kant gaan mijn kinderen gelukkig hun eigen weg, maar een van hen heeft er veel last van”, vertelt ze. „Ze hebben wel allemaal een soort van groter vraagteken zowel bij mijn rol. Bij het feit dat ik me op deze manier, via de politiek voor de publieke zaak, in Nederland inzet.”

Ze vertelt dat ze juist uit oorlogslanden is teruggekomen met idee dat ze niet de rest van haar leven met beveiliging wil rondlopen. Toch aanvaardt ze het risico dat bij haar beroep hoort. „Maar dit risico in eigen land, een veilig land, een welvarend land. Het risico dat je onveilig rondloopt op straat.”

Ook voor Nederland een veelbewogen jaar

Het was zowel voor haarzelf als voor Nederland een veelbewogen jaar. „Een dieptepunt is natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Voor de mensen daar en de gevolgen die we ook in Nederland voelen. De omkanteling van ‘we gaan corona uit, het wordt weer beter’ tot ‘het wordt veel slechter voor heel veel mensen’, met een totaal gevoel van onzekerheid. Geen grip hebben, zo hebben veel mensen dat ervaren. Dat mensen naar de supermarkt gaan en zeggen: ‘Het is nog duurder geworden, kom ik nog wel rond?’ Er zijn door de oorlog meer mensen in een kwetsbare positie gekomen.”

Kaag heeft de primeur om de allereerste vrouwelijke minister van Financiën te zijn.„Denk je dan: ‘Leuk voor meisjes die na mij komen’?”, vraagt Ragas. „Dat wel. Ik hoor het vaak van jonge vrouwen en meisjes, dus ik denk dat het belangrijk is. Beetje treurig in feite, we moeten met elkaar constateren dat in Nederland, waarin we onszelf toch vaak heel vrijgevochten vinden, we op heel veel belangrijke posten nog steeds niet de eerste vrouw hebben. Tegelijkertijd zijn rolmodellen voor vrouwen en meisjes belangrijk, zo zie ik mijn rol als eerste vrouw als minister van Financiën ook.”

Reacties op het interview

Op Twitter stromen de reacties op het interview binnen. Sommige mensen vinden dat Ragas niet kritisch genoeg was. „Kaag en Hugo de Jonge bij Shownieuws. Het enige wat ontbrak is dat ze zichzelf de vragen niet stelden”, schrijft sportpresentator Jack van Gelder bijvoorbeeld.

