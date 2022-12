Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kaj Gorgels over miskraam Jessie Jazz Vuijk: ‘Waren er echt even naar de klote van’

Eind vorige maand deelde model en influencer Jessie Jazz Vuijk via haar Instagram het droevige nieuws over haar miskraam. Haar partner, presentator Kaj Gorgels, doet hier vandaag in Geuze & Gorgels een boekje over open. „Ik ben nog gekker op haar geworden”, vertelt hij.

Geuze & Gorgels is de podcast van Gorgels en influencer Monica Geuze, die beste vrienden zijn. Omdat ze elkaar te weinig zien gebruiken ze de podcast om de zin en onzin van hun levens door te nemen. En met succes: Geuze & Gorgels was dit jaar de best beluisterde Nederlandse podcast van het jaar, voor het tweede jaar op rij al.

Kaj Gorgels: ‘We hebben het een plekje kunnen geven’

In hun laatste podcast hebben de vrienden het over hun aankomende avontuur in Mexico, waar ze heengaan voor de opnames van Temptation Island: Love or Leave. Het duo heeft samen de presentatie van het programma in handen. „Heb je er zin in?”, vraagt Geuze. „Tuurlijk, altijd”, antwoordt Gorgels. „Maar ik heb natuurlijk thuis een beetje trammelant.”

De presentator geeft aan dat hij er niet te lang over wil praten, maar gaat toch iets dieper in op wat er aan de hand is. „Ik ben eigenlijk helemaal niet zo blij dat ik nu in Nederland ben, omdat ik natuurlijk het liefst bij Jessie was geweest. Ze is er gelukkig goed onder.” Dat houdt zeker niet in dat het stel er geen verdriet van heeft gehad. „We waren er gewoon wel echt een paar dagen naar de klote van. Gelukkig hebben we het wel een plekje kunnen geven. Dan kom je bij al die clichés: ze is gezond, er is verder geen reden om aan te nemen dat ze niet zwanger kan raken of dat het vaker gaat gebeuren.”

‘Eén hectische chaotische tijd’

Kort na de miskraam kreeg Vuijk ander treurig nieuws voor haar kiezen: haar vader overleed. „Dat was allemaal heel rommelig. Maar het gaat naar omstandigheden heel goed met haar. En als ik terugkom uit Mexico, dan vlieg ik lekker terug naar huis en heb ik echt zin om even lange tijd samen te spenderen. Om dit allemaal een plekje te geven, want het is één hectische chaotische tijd geweest.”

Gorgels vertelt vertrouwen in de toekomst te hebben. „Het is heel gek, maar op het moment dat je weet dat je vader of moeder wordt, dan voel je dat zieltje al in je omgeving. Het voelt gewoon echt alsof ze een ander voertuigje pakt, om het zo maar even te zeggen. Ze wacht gewoon nog even en komt op een ander moment. Ik heb niet het gevoel dat dat zieltje er niet meer is. We hebben gewoon super veel vertrouwen nog.”

Gorgels vindt zwangerschap ‘magisch’

De miskraam heeft Gorgels en Vuijk nog dichter bij elkaar gebracht. „Jessie is mega sterk en powerful. Ik ben alleen maar gekker op haar geworden. Sowieso is het als man heel bijzonder om te ervaren als je vrouw zwanger is. Je zet haar echt op een voetstuk, want zij is ons kind aan het dragen. Je wil haar beschermen en tegelijkertijd het kind. Dat hoor ik van heel veel mannen. Je gaat naar je vrouw kijken en je denkt: holy shit, het is fucking magisch wat hier gebeurt.” Volgens Gorgels heerst er vaak het idee: als een vrouw zwanger is, ontstaat er stress. Dit heeft hij niet zo ervaren. „Ik vond het allemaal heel lief en fijn, we hadden het samen super leuk. We groeiden best wel naar elkaar toe in die hele korte tijd. Je weet gewoon dat je het alleen met elkaar kunt doen.”

Gorgels en Vuijk hebben voor hun toekomstige spruit in ieder geval al een naam. „Die hebben we al heel lang geleden bedacht. Ik vind die naam echt heel leuk. Ik heb heel sterk het gevoel dat we een meisje krijgen. Vroeger dacht ik altijd een binkie. Als man denk je altijd: jongensdingen doen. Voetbal, samen naar de hoeren, de standaard dingen”, grapt hij. „Maar als vader is het volgens mij heel bijzonder om een dochter te hebben. Een kleine prinses, dat wil je misschien nog meer beschermen.”