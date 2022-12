Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongehoord Nederland weer op de bon geslingerd, gaat in beroep: ‘Onterecht’

Ongehoord Nederland (ON) is alweer op het matje geroepen door de NPO en moet de portemonnee trekken. De boete bedraagt 56.065,45 euro. ON heeft al aangekondigd in beroep te gaan tegen de sanctie.

Dit is al de tweede sanctie voor de omroep in één jaar tijd. De boete is 1,5 procent van het voor ON vastgestelde jaarbudget voor het jaar 2022.

NPO: ‘Ongehoord Nederland voldoet niet aan kwaliteitseisen’

Reden van de sanctie is dat de NPO vindt dat aspirant-omroep sinds de toetreding tot het publieke bestel „de wettelijke verplichting tot samenwerking bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht niet nakomt”. De Nederlandse publieke omroep zegt dat de omroep niet handelt in overeenstemming met de publieke waarden en niet voldoet aan „hoge journalistieke kwaliteitseisen”.

Het handelen van Ongehoord Nederland heeft volgens de NPO een „enorme negatieve impact op de integriteit en reputatie van de publieke omroep”. De NPO zegt de omroep meerdere malen te hebben aangesproken op het zich houden aan de regels, maar ON geeft daar volgens de NPO „geen gehoor aan en interpreteert de binnen het bestel geldende regels ten onrechte naar eigen inzicht”.

ON krijgt al sinds het prille begin bakken kritiek over zich heen, maar na de beruchte racisme-uitzending werd dit nog eens extra aangezweld. Een aantal NPO-omroepen besloot daarop zelfs om de samenwerking te verbreken. Volgens presentatrice Raisa Blommestijn wordt „het geluid van miljoenen Nederlanders uitgesloten en weggezet”.

Nog geen plannen om erkenning ON in te trekken

De NPO heeft bij herhaalde overtredingen de mogelijkheid om een verzoek te doen aan de staatssecretaris om de voorlopige erkenning van ON in te trekken. Dit doet de NPO nu nog niet. „Op dit moment ligt de focus erop dat ON zich aan de regels houdt”, laat een woordvoerder weten.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) wilde inhoudelijk geen reactie geven op de boete. Haar woordvoerder wilde wel kwijt dat als er een verzoek komt om de voorlopige erkenning in te trekken, dan „gaan we, indien nodig en relevant, in gesprek met betrokken partijen en experts”. Daarna volgt het besluit of ON al dan niet in het bestel mag blijven. Het kwam niet eerder voor dat de vergunning van een omroep werd ingetrokken.

Ongehoord Nederland in beroep

ON gaat in beroep tegen de opgelegde sanctie door de NPO. Dat bevestigt de voorzitter van de aspirant-omroep Arnold Karskens aan het ANP. De omroep noemt de sanctie „onterecht en ongepast” en is van mening dat het zich „keurig aan de samenwerking binnen het publieke bestel door actieve deelname in alle overleggen” houdt.

Volgens ON liggen de andere omroepen juist dwars, omdat die niet met ON willen samenwerken. Ook vindt de omroep dat de NPO zich met de sanctie „een tegenstander van een vrije en pluriforme pers in Nederland” toont.

Rapport Ombudsman

De Ombudsman kwam eind november met een tweede rapport waarin wordt gesteld dat de omroep de Journalistieke Code van de NPO nog steeds op diverse punten schendt, bijvoorbeeld waar het aankomt op de betrouwbaarheid. In januari komt de NPO met een reactie op dat rapport.

ON mag van de NPO per januari nieuwe uitzendingen maken, met de voorwaarde dat ON elke twee maanden aan de NPO rapporteert hoe de omroep de aanbevelingen die de Ombudsman in haar rapport uit juni deed, heeft uitgevoerd.