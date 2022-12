Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeite met opstaan? Zo word je gegarandeerd energiek wakker

Die donkere winterse dagen kunnen hartstikke gezellig zijn. ‘s Avonds kaarsjes aan, onder een warm kleedje op de bank zitten, een warme chocolademelk met slagroom… maar de donkere dagen gaan helaas ook gepaard met opstaan als het nog pikkedonker is. Hoe word je op zo’n ochtend dan nog energiek wakker?

We delen zeven fijne tips met je. Met een paar slimme hacks is het namelijk nog steeds mogelijk om vol energie wakker te worden, zélfs als het buiten nog niet licht is. Eerder vertelden we je al hoe je je dag productief begint.

7 tips om energiek wakker te worden

1. Investeer in een wake-up light

Een van de meest stressvolle manieren om wakker te worden, is met een wekker. Het kan namelijk gebeuren dat je midden in je diepe slaap gewekt wordt, wat er automatisch voor zorgt dat je wakker wordt met stress. Niet prettig.

Een goede manier om dit te voorkomen, is door te investeren in een wake-up light. Voor een paar tientjes kan je tegenwoordig al wakker worden met licht. Dit is een veel natuurlijkere manier dan gewekt worden met een hard geluid, waardoor je fijner en energieker wakker wordt.

2. Maak er een spelletje van

Ben jij niet vies van een spelletje? Maak van ‘s morgens opstaan dan een game. In het boek Dear Good Morning van Lienke de Jong, geeft ze de tip om binnen 15 seconden naast je bed te staan. Dit kan je onder andere doen door te beginnen met tellen zodra je wakker wordt.

Heb je het gehaald binnen die 15 seconden? Dan geeft dat niet alleen een kick waardoor je energiek wakker wordt, maar je mag jezelf ook belonen met een dansje of applaus. Dat klinkt misschien een beetje raar ‘s morgens, maar het maakt het opstaan een stuk leuker.

3. Doe een ademhalingsoefening

Adem in, adem uit. Je kunt een ademhalingsoefening zelfs nog doen als je in bed ligt. Kies een van deze 6 ademhalingsoefeningen van 5 minuten die je meteen rust geven om de dag goed mee te beginnen.

4. Kom meteen in beweging

Heb jij ‘s morgens altijd de grootste moeite met goed wakker worden? Trek dan na het opstaan meteen kleding aan, en ga naar buiten. Loop een rondje, al is het maar een rondje van 10 minuten. De frisse lucht en de kou zorgen ervoor dat je meteen wakker bent, zelfs al is het nog niet licht buiten.

5. Koud douchen

We hebben het al vaker gehad over de voordelen van koud douchen. Een van die voordelen, is dat je er meteen energie van krijgt. Oké, je kijkt er waarschijnlijk niet naar uit als je opstaat, maar na die koude douche kan je de hele wereld aan.

6. Water in je gezicht

Een andere manier om meteen een energieboost te krijgen, is door een plens water in je gezicht te gooien. Dit heeft niet hetzelfde effect als die koude douche, maar zorgt er zeker wel voor dat je fris wakker wordt.

Daarnaast is het schoonmaken van je gezicht ‘s morgens goed voor jouw huid, dus combineer het meteen. Meer over huidverzorging lees je hier: hoe kan je het beste je gezicht wassen voor een stralende huid? Maak in ieder geval niet deze fouten.

7. Drink een glas water

Een van de beste dingen om ‘s morgens te doen, is een glas water drinken. In de nacht zweet je, waardoor je een beetje uitgedroogd raakt. Dit kan je het beste meteen aanvullen door water te drinken.

Laat jouw kop koffie dus nog even voor wat het is, en zorg er eerst voor dat je voldoende vocht in je lichaam hebt.