Ophef om Hélène Hendriks na ‘goedpraten’ van rellen na Marokko-winst: ‘Gebeurt in Eredivisie ook’

Het liep gisteravond na afloop van de stunt van Marokko tegen Portugal op het WK voetbal op sommige plekken weer flink uit de hand met de feestvierende supporters. In De Oranjewinter kwam het gebeuren ter sprake. Hélène Hendriks mocht aanschuiven bij Wilfred Genee, Johan Derksen, René van der Gijp en deed een duit in het zakje over de kwestie, wat leidde tot ergernis bij kijkers. Zij vinden dat de blonde presentatrice de rellen ‘bagatelliseert’. Op Twitter slaat ze terug.

In meerdere steden in Nederland heeft de politie mensen aangehouden tijdens ongeregeldheden na de overwinning van Marokko.

‘In Marokko gaat nog geen glas kapot’

In de nieuwste Oranjewinter-aflevering krijgt voormalig ADO Den Haag-directeur Mohammed Hamdi (ook te gast) de vraag waarom er in Marokko zelf geen rellen zijn. „In Marokko zijn er 37 miljoen mensen en er gaat geen glas kapot”, vertelt hij. „De sociale controle is hoog in Marokko. Dat betekent dat als je wat flikt, je eerst op je sodemieter krijgt van je buurman, buurvrouw, oom, tante, etcetera. En dan komt nog eventueel de politie erbij.” Hij heeft geen goed woord over voor de rellen. „Wat ik vanavond ook weer lees: het begint goed, de politie is mee aan het dansen en zingen, het gaat allemaal prima. Vervolgens slaat het om. Dat is onbegrijpelijk. Dat kan gewoon niet.”

„Hoe wordt er in de Marokkaanse gemeenschap op gereageerd?”, vraagt Genee. „Afschuw”, antwoordt Hamdi. „420.000 Marokkanen in Nederland. Zestig procent is hier geboren. Het is ook gewoon hun land hè. Wat ben je aan het doen? Ben je je eigen land aan het slopen?”

Hendriks: ‘Het is echt niet zo dat dit uniek is’

Op de vraag hoe de rellen voorkomen zouden kunnen worden, zegt Hamdi: „Door in ieder geval harder op te treden. Als je niet wilt luisteren, dan moet je voelen. Dat is overal zo. Het is niet zo dat het een graadmeter is dat het in Marokko ook gebeurt. Als het in Marokko gebeurt, zegt iedereen: ‘Doen ze in Marokko ook, doen we in Nederland lekker ook.’ Is niet zo. 37 miljoen mensen, als je ze nu ziet in Marokko: iedereen is aan het dansen en aan het feesten, er gebeurt helemaal niets.”

„Maar Mo”, brengt Hendriks er tegenin. „We wijzen natuurlijk nu heel erg naar wat er met de Marokkaanse Nederlanders gebeurt, maar kijk eens naar een gemiddelde wedstrijd in de Eredivisie. Daar gebeurt ook genoeg. Ook genoeg rellen bij het Nederlands elftal als we verliezen. Het is echt niet zo dat dit uniek is.”

De anderen zijn dat niet helemaal met haar eens. „Je kunt je er nu wel bijna op instellen”, vindt Genee. Derksen: „Het is een structureel probleem, want het is niet alleen met het voetballen, maar in de grote steden worden de criminaliteitscijfers overheerst door Marokkaanse jongeren. Dat is in iedere grote stad zo. Dus het is best een probleem.”

Ophef over uitspraken Hendriks: ‘Waarom bagatelliseert ze geweld?’

De uitspraken van Hendriks vallen niet bij iedereen goed. Sommige kijkers zijn van mening dat ze het geweld goedpraat.



Hélène Hendriks zit alles even goed te praten over de rellende Marokkanen 🤮 #Oranjewinter #vandaaginside — Babiche (@_Babiche) December 10, 2022



Volgens Helene rellen supporters van clubs hier ook als ze verliezen. Marokko heeft alles gewonnen toch. #oranjewinter — Sandro Cuomo (@sandro_cuomo) December 10, 2022



#oranjewinter Helene bagatelliseert het geweld van de Marokkanen. Why? — Doeffnormaal (@Doeffnormaalnu) December 11, 2022

Overigens kan Hamdi wel op goedkeuring van twitteraars rekenen:



Mohammed Hamdi spreekt verstandige woorden. #oranjewinter — haagse nijmegenaar (@paulprive) December 10, 2022



Mohammed Hamdi zegt precies waar t op staat. In Marokko gebeuren er heel andere dingen met je als je gaat lopen rellen en slopen, en dan moet de politie nog kómen. — Clau _ 1976 🚜🎄 (@salvatore1976cs) December 11, 2022

Reactie Hélène Hendriks: ‘Ik veroordeel alle rellen’

Hendriks voelde zich vandaag genoodzaakt om op de ophef te reageren. „Voor als het net niet duidelijk genoeg was”, schrijft ze op Twitter. „Ik veroordeel alle rellen in iedere situatie en binnen alle groeperingen, maar dat doet ieder weldenkend mens lijkt me. Ogen nergens voor sluiten.”



Voor als het net niet duidelijk genoeg was.

Ik veroordeel alle rellen in iedere situatie en binnen alle groeperingen, maar dat doet ieder weldenkend mens lijkt me. Ogen nergens voor sluiten.

Fijn weekend verder 🙂 — Hélène Hendriks (@hendrikshelene) December 10, 2022

