Verontwaardigde reacties over Sportvrouw van het Jaar-nominaties: ‘Geen Femke Bol? Hoe dan?’

Sportorganisatie NOC*NCF maakte afgelopen weekend de genomineerden bekend voor de titel Sportvrouw van het Jaar. Maar met die nominaties is niet iedereen het eens. Femke Bol, die de afgelopen tijd floreerde binnen de atletieksport, ontbreekt op de erelijst en dat levert een hoop verontwaardigde reacties op.

Sportvrouw van het Jaar is een belangrijke eretitel voor sporters die de afgelopen tijd een bijzondere sportprestatie leverden. Onder de vrouwen zijn de genomineerden dit keer schaatsster Irene Schouten, shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten. Alle drie vielen zij het afgelopen jaar in de prijzen tijdens belangrijke wedstrijden. Schulting won al eerder de ‘Sportvrouw van het Jaar’-prijs in 2018.

Femke Bol ontbreekt bij Sportvrouw van het Jaar

Maar er is wat tumult ontstaan doordat atletiekster Femke Bol ontbreekt. De 22-jarige Amersfoortse staat niet op de lijst en onder meer haar Zwitserse coach Laurent Meuwly laat zijn onvrede horen. Volgens hem is het namelijk onterecht dat Bol niet genomineerd is en hij noemt de nominaties een „farce”. Ook kaart hij aan dat de atletieksport, wat hem betreft, een wereldwijde sport is en schaatsen en shorttrack onder ‘kleinere’ sporten vallen.

Bol was dit jaar een atlete die behoorlijk uitblonk in haar sport. Zo behaalde ze in München drie Europese gouden medailles. Op de 400 meter, de 400 meter horden en de 4×400 meter gemengd. Ook op het WK in Eugene leverde Bol een topprestatie door zilver te behalen op zowel de 400 meter horden als 4×400 meter gemengd. En tijdens de prestigieuze Diamond League won ze eveneens de 400 meter horden.

Verontwaardigde reacties op nominaties

Coach Meuwly vergelijkt in zijn pleidooi atletiek en schaatsen. Waarin hij benadrukt dat aan de schaatssport tijdens de Olympische Spelen 27 landen meededen. Binnen de atletiek waren dit er meer dan 200. „Misschien is het tijd om de panelleden te vervangen of ze uitleg te geven over welke sporten mondiaal gezien groter zijn”, aldus de coach.



https://t.co/SBiSLSEmxl Dear Netherlands, Dear @nocnsf, It’s fair to say that you are a sport country.

Nevertheless and despite the fact that some small sports are very popular in the country, you have to learn how to differentiate the importance of them at a global level. — Laurent Meuwly (@LaurentMeuwly) December 11, 2022

Naast de geërgerde woorden van Meuwly, reageren meer Nederlanders verbaasd op het ontbreken van Bol. Uit de verontwaardigde reacties is te lezen dat Bol volgens hen toch echt in dit rijtje thuishoort. Ook klinkt de vergelijking, net zoals Meuwly deed, met de grootte van de sporten. Hoewel sommigen ook benadrukken dat dat ‘appels met peren’ vergelijken is.

Juryvoorzitter Bas van de Goor vertelde eerder dat de vakjury bij de vrouwen niet tot een unanieme beslissing kwam. Er werd zelfs overwogen om dit jaar vier of vijf vrouwen te nomineren. Want naast Bol, maakte ook schaatskampioene Ireen Wüst kans op een nominatie.

Andere genomineerden

In 2021 werd atlete Sifan Hassan Sportvrouw van het Jaar. Woensdag 21 december worden de winnaars van 2022 bekend gemaakt. Naast de sportvrouwen zijn er ook nominaties voor sportman, sportploeg, paralympisch en coach van het jaar. Bij de mannen zijn Formule 1- coureur Max Verstappen, schaatser Thomas Krol en baanwielrenner Harry Lavreysen kanshebbers. Bij de Sportploegen zijn dat shorttrack aflossing vrouwen, atletiek estafette 4×400 vrouwen en Tour-ploeg Jumbo-Visma. En bij de paralympiër doen tennisster Diede de Groot, handbiker Jetze Plat en dressuur-amazone Sanne Voets mee in de race. Onder de coaches maken Jeroen Otter (shorttrack) , Sarina Wiegman (voetbal) en Eelco Meenhorst (roeien) kans op de eretitel.



Waarom in hemelsnaam is Femke Bol niet genomineerd en 2 schaatsers wel ,atletiek is een veel grotere mondiale sport waardoor haar prestatie vele malen groter is dan van die schaatsers???? — Henk Zantinge (@HenkZantinge3) December 11, 2022



Dat Femke Bol niet genomineerd is voor sporter van het jaar, is zeer onterecht. Maar dat het wordt aangegrepen om schaatsen weer eens weg te zetten als een soort korfbal is dat ook. De discussie ligt wel wat genuanceerder dan veel mensen uit de atletiekwereld nu doen voorkomen. — Johan over sport (en tv) (@johanjvleeuwen) December 11, 2022



Femke Bol is NIET genomineerd voor #Sportvrouw van het jaar. Hoe dan? @nocnsf — Jaap van Aanholt (@JaapvanA) December 11, 2022



Onbegrijpelijk dat Femke Bol niet genomineerd is https://t.co/A7mkWJy4F7 — Carla Boekema (@cboekema) December 11, 2022



Femke Bol niet, de 4×400 wel… gevalletje te veel keus bij de vrouwen en te weinig bij de sportploegen? De jaarlijkse appels en peren verkiezing. #sportgala pic.twitter.com/40yQmw26gu — Marjolein Kronenberg (@8Mayo8) December 11, 2022



