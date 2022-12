Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rommelige praktijken Tweede Kamer: politici melden bijverdiensten niet en meer meldingen ongewenst gedrag

Er klinken rommelige geluiden vanuit de Tweede Kamer. Want er komen meer wanpraktijken aan het licht. Zo blijkt dat sommige Kamerleden hun bijverdiensten niet melden bij de Belastingdienst en zijn er meer meldingen van ongewenst gedrag.

Het lijkt wel de tijd waarin schandalen, misstanden en tekortkomingen veelvuldig aan het licht komen. In de sportwereld, media én de politiek.

Tientallen Kamerleden meldden bijverdiensten niet

Radiozender BNR concludeert dat tientallen Kamerleden hun bijverdiensten, oftewel neveninkomsten, niet hebben gemeld bij de Belastingdienst. Iets dat wel moet volgens de wet. Dat houdt in dat politici mogelijk te veel salaris hebben ontvangen.

BNR kreeg grip op interne correspondentie van de medewerkers van de Tweede Kamer. Wat daaruit bleek? Negentig (ex)-parlementariërs haalden de deadline bij de Belastingdienst niet. De griffier van de Tweede Kamer meldt dat veertig mensen hier op de valreep toch nog melding van maakten. Dat betekent dat nog vijftig Kamerleden hun bijverdiensten niet aangaven.

Politici inleveren op salaris

Hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen spreekt van „bizar hoge aantallen” tegen BNR. „Vooral als je bedenkt hoeveel hier al over gezegd en geschreven is. Je zou verwachten dat Kamerleden zich aan de regels houden”, aldus de hoogleraar.

Maar hoe is dat dan wettelijk geregeld met die bijverdiensten? Volgens de wet levert een Kamerlid op het salaris in als zij te veel bijverdienen. Verdient een politicus meer dan 14 procent van hun salaris bij, wat neerkomt op zo’n 17.000 euro, dan leveren zij in op het geld dat zij krijgen in de Kamer. Volgens de wet is dat een ‘schadeloosstelling’. Het inleveren van salaris kan oplopen tot 35 procent, wat neerkomt op zo’n 40.000 euro per jaar. En daar hadden sommige politici dit jaar klaarblijkelijk geen zin in.

Meer klachten Tweede Kamer over ongewenst gedrag

Naast de niet gemelde bijverdiensten is er meer aan de hand in Den Haag. De Telegraaf onthult dat het aantal meldingen van ongewenste omgangsvormen vorig jaar verdubbelde, in vergelijking met het jaar daarvoor. De meldingen gaan over intimidatie, seksuele intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Waar voorheen dit aantal op 13 meldingen stond, blijken dit er nu 26 te zijn. De Telegraaf haalde deze informatie uit verkregen documenten van de Tweede Kamer. Het aantal klachten was in de afgelopen tien jaar nog nooit zo hoog.