Ongelofelijke onthullingen in finale van The Masked Singer, en de winnaar is…

Gisteravond was het dan zo ver: de finale van The Masked Singer. Na 9 weken spanning en sensatie zullen nu eindelijk alle identiteiten achter de flamboyante maskers onthuld worden. De laatste loodjes werden afgelegd door de Joker, de Tijger, de Flamingo en de Pinguïn, maar ze moesten nog wel even hun beste zangkunsten in de strijd gooien.

De finale van het vierde seizoen van The Masked Singer is door bijna 2,2 miljoen mensen bekeken, meldt Stichting KijkOnderzoek. Daarmee staat de RTL 4-show met Ruben Nicolai aan het roer op de eerste plek in de lijst van best bekeken programma’s van gisteren.

Finale The Masked Singer

De grote finale werd afgetrapt met een spetterend groepsoptreden waarin de finalisten vieren dat ze het zo ver geschopt hebben. „Er komt een einde aan weken van speculeren“, aldus presentator Ruben Nicolai. „Maar er gaat er maar eentje vandoor met de felbegeerde trofee.” En natuurlijk zijn de vertrouwde gezichten van de panelleden Gerard Joling & Buddy Vedder en Carlo Boszhard & Loretta Schrijver weer van de partij. Eerstgenoemde past tijdens de finale goed in het rijtje van de flamboyante kledij van de deelnemers, Joling heeft namelijk een hele vleugelpartij uit de kast getrokken: „Ik zit eigenlijk in soort van niemendalletje, dus daar breng ik vanavond verandering in”, grapt hij.

Het is aan de Tijger om het spits af te bijten. De Tijger bleek dit seizoen van The Masked Singer een van de favorieten te zijn. Die houding, zijn aanstekelijke karakter met veel praatjes en grapjes en die dansmoves wekten veel nieuwsgierigheid. Na een aantal extra hints is het Loretta Schrijver die zegt: „Het kan er maar één zijn, en dat is voor mij Jeroen van der Boom.”

En de Flamingo is…

Nu is het moment aan de Flamingo, die extra ondersteuning en tips krijgt van Jamai: „Het gaat allemaal om body language“, aldus Jamai. Zal deze snelcursus genoeg zijn om The Masked Singer te winnen? De Flamingo gooit in ieder geval iedereen van z’n stuk: „Bravo, bravo, bravo!”, klinkt het bij de panels. Helaas was het niet genoeg voor de Flamingo om te winnen, en mocht ze niet meedoen aan het doorslaggevende duet. Het bleek influencer Monica Geuze te zijn die verstopt zat in het flamingo-kostuum. Sommige kijkers hadden het al in de gaten.



De flamingo is de enige in de finale die ik 100% zeker weet. Monica geuze #themaskedsinger — ✨ (@waveschar) December 30, 2022



Van de Tijger kan ik nog totaal geen hoogte krijgen, maar de Flamingo is 1000% Monica Geuze. Kan gewoon niet anders. En deze lichaamsbouw is precies Monica en alle hints wijzen er ook op. #themaskedsingernl #themaskedsinger — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) December 30, 2022

Wie zijn de finalisten in The Masked Singer?

Dan is er nog een die het strijdtoneel van The Masked Singer moet verlaten, en dat is aan de Penguïn. Ook hier was het optreden, een duet met Nick Schilder, niet genoeg. Lone van Roosendaal blijkt in het pak schuil te houden. „Het is jammer om het masker af te moeten zetten”, is haar eerste reactie. „Ik ben gaan houden van dit beestje.” Nick Schilder had deze onthulling niet verwacht: „Ik ben vereerd dat ik met de grande dame uit de musicalwereld heb mogen zingen”, zegt hij.

Maar ja, wie zijn dan toch die twee finalisten? Dat zal blijken na een laatste krachtmeting tussen de Joker en de Tijger. Het duet blaast iedereen omver. Maar het publiek kiest voor de Tijger als winnaar, waardoor de Joker als eerst zijn masker af moet zetten. Potentiële BN’ers die de Joker zouden kunnen zijn, zijn namen als Thomas Berge, Jaap Reesema en Jim Bakkum, aldus de panels. Zij zitten er ver naast, het is namelijk Henry van Loon die in The Masked Singer al die tijd de Joker was. „Er is een soort implosie in de zaal,” aldus Nicolai. De panelleden zijn er stil van. Ook kijkers zijn enorm verbaast.



NEEJOH???? HENRY VAN LOON??????? — a • #TOP2000 (@niallislekker) December 30, 2022



Henry van Loon had #TheMaskedSinger eigenlijk moeten winnen. Hij zong Arcade nog mooier dan Duncan Laurence. En verder ook, gewoon de beste. — Coot van Doesburgh (@cootdoes) December 30, 2022

‘Terechte winnaar’

Dan kan eindelijk het masker van de winnaar van The Masked Singer, de Tijger, af. „Gerard, ga je schamen”, klinkt gelijk wanneer het masker af is. Gerard Joling had moeten weten dat de Tijger wordt vertolkt door Jeroen van der Boom, met wie hij in de Toppers zit. „Er moet een traumahelikopter komen”, grapt Joling. Kijkers zijn laaiend enthousiast over deze onthulling: „Terechte winnaar!”, klinkt het.



Nou ja! Het was Jeroen van der Boom! Wat een mindfuck 🤯

Terechte winnaar! #TheMaskedSinger — Tristan Sekeris (@TristanSekeris) December 30, 2022



Onwijs knap verborgen gehouden Jeroen van der Boom! De terechte winnaar #themaskedsingernl — Pauli (@Faldelarie) December 30, 2022



Dit waren wel echt de beste finale onthullingen ooit. Henry van Loon en Jeroen van der Boom. Allebei zo goed gedaan #TheMaskedSinger — Marcus den Blanken (@markdbl) December 30, 2022

De finale van The Masked Singer is hier terug te kijken.