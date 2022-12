Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Hoe minder je uitgeeft, hoe minder je nodig hebt’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 39-jarige Saskia, die op het moment dat ze zelf geld ging verdienen, de winterjas kocht die ze vroeger heeft gemist.

Naam: Saskia

Leeftijd: 39

Beroep: ZZP’er communicatie/tekstschrijver/redacteur

Woonsituatie: koophuis, samenwonend met man en twee kinderen

Netto maandsalaris: tussen de 2500 en 3000 euro

Met welke blik op geld ben jij opgevoed?

„Dat je heel zuinig moet zijn. Dat je moet sparen en besparen. Dat je voorzichtig moet zijn met geld en dat geld op kan gaan. Ik kom uit een arm gezin en ik voelde ook dat er weinig geld was. Er was niet altijd geld voor kleding die ik wilde. Daarbij heb ik het niet over merkkleding. Maar ik herinner mij een winter – boven hadden wij geen verwarming – dat ik in mijn winterjas boven zat en ik het nog steeds koud had. Ik vond die jas niet warm genoeg.”

„Toen ik zelf geld ging verdienen, was dat het eerste dat ik heb aangeschaft. Een dure winterjas, eigenlijk een ski-jas, die mij door alle dagen heen zou helpen.”

„Ik ben de oudste in een gezin van vier kinderen. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik een jaar of elf was. Op mijn 13de – ik was lekker aan het puberen – merkte ik ook dat er weinig te besteden was. De zoon van een goede vriendin van mijn moeder kocht bijvoorbeeld sinterklaascadeaus voor ons gezin. Zij wisten dat mijn moeder niet veel had.”

Is er een moment geweest waarop jouw kijk op geld is veranderd?

„Dat is pas veranderd toen ik naar het buitenland verhuisde. Ik was toen 27. Dat land was relatief heel arm. Ik zag daardoor niet alleen hoe mensen het daar hebben, maar ik besefte ook hoe veel geld daar waard is. Daar heb ik pas geleerd om geld uit te geven. Tot die tijd vond ik dat lastig.”

Hoe kijk je nu naar geld?

„Terwijl ik in het buitenland woonde, werkte ik als freelancer. Ik werkte voor de Nederlandse markt en ik was niet vaak in Nederland. Ik miste collega’s, waarop we in 2015 weer naar Nederland zijn verhuisd. Deels omdat ik weer in een team wilde werken en deels voor de zekerheid van een vast salaris. Ik schrok toen enorm van hoe duur alles in Nederland is. Dat duurde ongeveer een half jaar en toen was ik er ook weer aan gewend. In die baan kreeg ik steeds een hoger salaris en er was steeds meer geld beschikbaar. Je gaat natuurlijk ook leven naar wat je hebt. Ik smijt nog steeds niet met geld en we hoeven niet ieder jaar een nieuwe bank of een nieuwe auto, maar ik ben wel makkelijker met bijvoorbeeld etentjes en boodschappen.”

Wat vind je van je eigen inkomsten?

„Na die baan ben ik voor mijzelf begonnen. In het begin was dat lastig, maar daarna ging het eigenlijk al snel heel aardig. Ik heb nooit eerder tussen de 2500 en 3000 euro netto verdiend. Omdat ik ben opgegroeid met weinig geld, voelt mijn salaris nu niet als mager. Tegelijkertijd weet ik dat andere mensen dat wel vinden. Zij verdienen een stuk meer en zijn dat als ‘normaal’ gaan zien. Ik ben mij er altijd nog van bewust dat heel veel mensen in Nederland tussen de 1500 en 2000 verdienen. Ik vind het heel veel geld, wat ik nu verdien. Voor mensen met een andere jeugd en een andere achtergrond is dat echt anders.”

„Mijn kinderen zullen daar in de toekomst ook weer anders naar kijken, omdat zij nu ‘rijk’ opgroeien. Ik denk dat het absoluut meetelt, hoe je ouders met geld om zijn gegaan. Ik ben geen big-spender. Hoe minder je uitgeeft, hoe minder je nodig hebt. Dan houd je meer over voor wat je écht belangrijk vindt.”

Vind jij het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Dat vind ik wel belangrijk. Als ik richting de 0 euro zou gaan, zou ik daar angstig van worden. Maar ik zal nooit meer écht bang zijn, dat geld opraakt. Ik weet nu zeker dat je altijd weer meer kunt gaan verdienen. Met een gemiddelde baan, zal er iedere maand geld binnenkomen. Als je dan geen gekke dingen doet, dan kan je een spaarbedrag altijd langzaam weer opbouwen.”

Spaar je maandelijks?

„Niet meer. Ik heb een spaarbedrag van 3 à 4 maandsalarissen. Daarnaast leef ik van het geld dat er binnenkomt.”

Zou je op de lange termijn gelukkiger zijn met 1.000 euro per maand extra?

„Niet als ik naar het afgelopen jaar kijk. Maar voor komend jaar heb ik mijzelf als doel gesteld dat ik niet meer alle opdrachten wil aannemen die op mijn pad komen. Ik wil focussen op persoonlijke ontwikkeling en eigen projecten. Daardoor droomde ik de afgelopen dagen bijvoorbeeld over een oudejaarslot. Als ik zou winnen, zou dat betekenen dat ik iedere maand met zekerheid 2000 euro beschikbaar heb. Als ik me daar in 2023 niet druk om zou hoeven maken, zou dat voor even gelukkiger maken. Ik zou kieskeuriger kunnen zijn en makkelijker opdrachten laten liggen.”

Stelling: Geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ja, zo voel ik dat wel. Ik vind het fijn om mensen die dichtbij mij staan cadeaus te geven waar ze iets aan hebben, die ze niet snel voor zichzelf zouden kopen. Dat maakt mij vrolijk, maar dat maakt ook een ander vrolijk.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt niet gelukkig, maar wat je ermee kunt doen wel. Geld geeft mij bijvoorbeeld vrijheid. Het maakt mij gelukkig dat ik met mijn tijd kan doen wat ik zelf wil. Dankzij geld hoef ik mij geen zorgen te maken dat ik op dat moment eigenlijk zou moeten werken.”

