The Masked Singer in volle gang maar kijkers ontevreden over Detective met extra hints: ‘Irritatiefactor’

De panelleden in The Masked Singer waren in de zevende aflevering van gisteravond weer goed op dreef. Voor de tweede week op rij werd er geraden wie er in het pak van de Ridder verstopt zat. Daarnaast heeft het RTL4-programma weer de meeste kijkers weten te scoren, met 1,9 miljoen mensen voor de buis.

Het programma is daarmee weer terug op het oude niveau. Vorige week keken ‘slechts’ 819.000 mensen, maar toen werd tegelijkertijd de WK-kwartfinale tussen Nederland en Argentinië uitgezonden. Naar die wedstrijd keken 5,6 miljoen mensen. Veel tv-critici waren verrast door het feit dat The Masked Singer desondanks toch veel kijkers wist te trekken, meldt Stichting Kijkonderzoek.

The Masked Singer

In de aflevering van gisteravond gaven weer vijf gemaskerde zangers alles om ontmaskering te voorkomen, terwijl het vertrouwde panel van Gerard Joling & Buddy Vedder en Carlo Boszhard & Loretta Schrijver er alles aan doen om achter de waarheid te komen. Wie hen mocht helpen was de Detective, die de ‘zaak van de Panda’ allereerst onderzocht. Vooralsnog denken alle panelleden aan Angela Schijf die de Panda zou moeten zijn na een verbluffend optreden.

Verder betraden de Kikker, Pinguïn, Olifant en Ridder het podium van The Masked Singer. De gemaskerde gastoptredens werden verzorgd door Ster en Saturnus, die – als gebruikelijk voor gastoptredens – hun maskers moesten afzetten. Daarachter verschuilden Ruud de Wild en Olcay Gulsen. „Ik kan ook echt niet zingen, dus Ruud had de boventoon. Maar ik vond het te gek om te doen”, was de reactie van Gulsen.



De Ridder zet masker af

De kijkers bepaalden wie deze week ook hun identiteit moest onthullen door het masker af te zetten. Dat was de Ridder. De panelleden dachten aan radio-dj’s, waarbij Buddy Vedder als eerst de naam van Gerard Ekdom liet vallen. Mede-panellid Gerard Joling voegt daaraan toe: „Z’n houding, z’n lopen, z’n lengte en z’n stem”, dat moet Gerard Ekdom wel zijn. „Ik vind het zo bijzonder dat jullie soms aan een houding zien wie het is”, reageert presentator Ruben Nicolai. Loretta Schrijver dacht in eerste instantie aan meester Frank Visser die in het pak van de Ridder zou zitten.

Uiteindelijk noemden alle panelleden de naam van Gerard Ekdom. En ze hadden gelijk. „Ik wist het, ik wist het!”, was de reactie. Gerard Ekdom vond het fantastisch om op te treden in het pak: „Dat wil je gewoon meemaken.” In een Instagram-post deelde Ekdom na deelname zijn enthousiasme: „Het was een waanzinnig avontuur en had het voor geen goud willen missen.”

Kijkers ontevreden over de Detective met extra hints

Op sociale media hebben de meesten weer genoten van The Masked Singer, maar er klinkt ook veel ongenoegen over de toevoeging van de Detective die het panel en de kijkers van extra hints over de gemaskerde zangers voorziet. Tineke Schouten neemt de rol van de Detective deze week voor de tweede keer op zich, en kijkers hopen dat ze niet terugkeert.



Ik vraag mij af of diegene die het idee had om Tineke Schouten in te zetten al ontslagen is? #TheMaskedSinger — Lin (@zegmaarLinda) December 17, 2022



Zal wel aan mij liggen maar ik heb helemaal niks met Tineke Schouten.

Er uitknippen kan helaas niet meer.@RTL4 NOOIT meer doen, irritatie factor dit#themaskedsinger — Yvonne (@kreule_yvonne) December 16, 2022



Vreselijk Tineke Schouten, ik had gehoopt dat haar optreden van vorige week eenmalig was. Voegt niets toe#TheMaskedSinger#themaskedsingernl — Ellen 🌴🍷☀️⛱ (@EllenB_M) December 16, 2022

