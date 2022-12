Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maar liefst 4 afvallers in The Masked Singer, volledig in kerstthema: wie gaan er naar de finale?

Gisteravond was het tijd voor de halve finale van The Masked Singer. Het programma waarin BN’ers onherkenbaar in de meest flamboyante kostuums hun zangkunsten ten strijde brengen, is bijna ten einde. De aflevering was volledig in kerstsfeer, en begon met een groepsoptreden van alle overgebleven gemaskerde deelnemers.

Deze week staat The Masked Singer bovenaan de lijst van hoogste kijkcijfers met gemiddeld 1,8 miljoen kijkers voor de buis, meldt Stichting Kijkonderzoek. Deze kijkers zagen maar liefst 4 deelnemers het podium verlaten en hun maskers afzetten, zodat volgende week de finale kan starten.

Kerstspecial The Masked Singer

Kerstliedjes, kerstbomen, glitters en belletjes, het was bij stek een kerstspecial. Daarom gaven alle deelnemers alleen maar kerstduetten. Zou het dan misschien ook makkelijker te raden zijn? De panels bestaande uit Gerard Joling & Buddy Vedder en Carlo Boszhard & Loretta Schrijver deden weer hun uiterste best om alle hints te ontcijferen.

In de halve finale van The Masked Singer eindigde het avontuur voor de Kikker, de Bijenkoningin, de Panda en de Olifant. Het was aan de Kikker en de Tijger om het spits af te bijten van de halve finale met een duet van het lied Merry Xmas Everybody. Panellid Loretta Schrijver was onder de indruk van het energieke optreden, en liet al los wie zij dacht dat achter het masker verschuilt zit: „Ik ga het gewoon zeggen, misschien is de Tijger wel Hans Klok. De Tijger is een podiumdier.”

Het avontuur eindigt voor…

Het publiek vond echter dat de Tijger een finaleplek verdient, dus eindigde het avontuur voor de Kikker. Alle panelleden gaven aan te denken dat het Wolter Kroes is die schuil hield achter het masker van de Kikker, en dat bleek ook zo te zijn. „Ik zag het gelijk aan je”, zei Gerard Joling. „Dit had ik nooit willen missen”, aldus Wolter Kroes na de onthulling. „Wat was dit een geweldig avontuur, en te gek om mee te maken. En wat kun je gekke dingen doen in een kikkerpak, niemand heeft je door.”

Wie o wie zit er in het Flamingo-pak en achter het masker van de Olifant? Het tweede kerst-duet in The Masked Singer gaf nog maar weinig duidelijkheid. „Jullie zijn zo schattig met z’n tweeën”, aldus Buddy Vedder. De Flamingo mocht door naar de finale, wat betekent dat de Olifant het masker af moet zetten. Gerard Joling had het bij het juiste eind, het was Everon Hooi.

De finale

De kersthit Last Christmas werd vertolkt door de Bijenkoningin en de Joker. „Het was zó mooi. Je luistert eigenlijk niet eens meer”, aldus Joling. Het avontuur eindigde voor de Bijenkoningin, wat eigenlijk Berget Lewis was. Verder moest de Panda het masker afzetten, wat betekent dat de Penguïn door is naar de finale. Het bleek niemand minder dan Birgit Schuurman te zijn, gehuld in het pak van de Panda. Alleen panellid Loretta Schrijver wist het goed te raden.

De finale van The Masked Singer kan er nu dus aankomen. Daarin zullen de Tijger, de Flamingo, de Joker en de Penguïn hun laatste zangkunsten in de strijd gooien. Kijkers keken dolenthousiast mee naar de halve finale van The Masked Singer en reageerden op de onthullingen.



Maar even: wat past de haarkleur van Berget goed bij het pak van de bijenkoningin. Zelfs zonder masker is het kostuum ook een goede look #maskedsinger #maskedsingernl pic.twitter.com/klfNUCMSzL — Jef Willemsen (@Norvo82) December 23, 2022



de joker en de bij hebben echt strotten abnormaal maar zo jammer dat de stem van de bij in dit nummer niet zo uitkomt…. puntje voor de joker #maskedsinger — 𝐊𝐢𝐤𝐢 🌈 🌈 (@kusjessoldaaat) December 23, 2022



