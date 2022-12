Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw diende bij NPO klacht in over ‘intimiderende blikken’ Özcan Akyol: ‘Geef ook geen hand meer’

Menig bekend mediagezicht moet zichzelf tegenwoordig afvragen of hij of zij zich schuldig maakten aan grensoverschrijdend gedrag. VI-gezicht en presentator Özcan Akyol vertelt nu dat er over hem ook een klacht klinkt. En dat Akyol daarom tegenwoordig niet meer alles durft te doen.

Inmiddels zijn er heel wat bekende gezichten uit de media verbonden met termen als grensoverschrijdend of intimiderend gedrag. En werd onder meer de boel bij de publieke omroep om scherp gezet door de beschuldigingen richting oud-DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk.

Özcan Akyol durft niet alles meer te zeggen

Akyol, die een goede bekende van Van Nieuwkerk is en eveneens bij de NPO-presentator, reageerde al regelmatig op alle ophef over grensoverschrijdend gedrag. Gisteravond greep hij aan tafel bij De Oranjewinter de kans om het over zichzelf te hebben. Ook tegen hem werd namelijk een klacht ingediend en hij spreekt uit dat hij tegenwoordig niet alles meer durft te zeggen. „Als een redacteur kutwerk aflevert, durf ik niet meer te zeggen: ‘Dit is kutwerk’.” Waarbij hij benadrukt dat hij geen voorstander is van schelden, maar dat tegenwoordig iemand corrigeren al een reden is om naar een vertrouwensarts te stappen. „Dan gaan ze klagen, dan zijn ze gekwetst, dat is echt zo.”

VI-gezicht Johan Derksen, waar Akyol mee aan tafel zat, vindt het allemaal overdreven, een mening die hij overigens al langere tijd hardop uitspreekt. Zo kregen hij en René van der Gijp daar nog eerder een discussie over.

Intimiderende blikken

Maar ook Akyol krijgt te maken met aantijgingen, blijkt nu. De NPO-presentator vertelt dat hij gebeld is over een klacht. „Ik ben twee weken geleden gebeld door een omroep waarvoor ik ook werk.” Een dame heeft blijkbaar over hem geklaagd, iets wat Akyol niet had verwacht. „Ik gedraag me over het algemeen heel goed, juist door alle ontwikkelingen die er nu zijn. Daarvoor deed ik wat meer directief leidinggeven inderdaad en misschien een keer boos zijn op iemand.”

De vrouw dat een klacht over Akyol indiende, raakte tijdens hun samenwerking, vier á vijf jaar geleden, geïntimideerd door de blikken van Akyol. „Die dame was drie keer naar een vertrouwensarts gegaan omdat zij wilde praten over de manier waarop ik naar haar had gekeken.” De NPO-presentator benadrukt dat het niet seksueel was, maar intimiderend volgens de vrouw. „Zij voelde zich dus onveilig daardoor. Ze was bang. Ik zei: ‘Wat moet ik dan doen? Moet ik met een zonnebril naar de studio komen? Hoe moet ik me gedragen dan? Leg eens uit.’”

Geen hand meer geven

Hij vervolgt en vertelt dat hij bij de NPO ook werkt met jonge redacteuren rond de twintig jaar. „Ik weet niet hoe zij worden opgevoed en wat zij normaal vinden, maar ik vind het heel lastig. Ik geef ook geen vrouwen meer een hand. Voor je het weet heb je weer een aanklacht ofzo.”

Akyol werkt bij de NPO voor drie verschillende omroepen. BNNVARA (De Geknipte Gast), NTR (De Neven van Eus) en Omroep MAX (Sterren op het Doek).

Je kijkt het pleidooi van Akyol in De Oranjewinter terug via KIJK.