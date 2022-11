Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verhitte discussie en vingerwijzen tussen VI-heren over Matthijs van Nieuwkerk: ‘Je lult’

René van der Gijp keerde zich gisteravond fel tegen het onthulde gedrag van Matthijs van Nieuwkerk aan tafel bij De Oranjewinter. Özcan Akyol en Johan Derksen nuanceerden de zaak. Aan tafel ontstaat uiteindelijk een verhitte discussie over de kwestie, waarna de VI-gezichten ook naar elkaar wijzen.

Gisteravond was de eerste aflevering van praatprogramma De Oranjewinter te zien, de WK-versie van Vandaag Inside. Al vrij snel komt de kwestie rondom Matthijs van Nieuwkerk en de aantijgingen richting de oud-DWDD-presentator ter sprake.

René van der Gijp bestempelt Matthijs van Nieuwkerk als ‘patiënt’

Tafelgast Akyol vertelt dat hij Van Nieuwkerk gesproken heeft, de twee zijn namelijk ook bevriend. René van der Gijp spreekt zich vrij duidelijk uit over Van Nieuwkerk. „Totale randdebiel”, volgens hem. „Die is gek, die is niet goed.” Van der Gijp verwijt het vooral de mensen om de Van Nieuwkerk heen, waarna hij ook naar Akyol wijst. Van der Gijp: „Ik ben tegen mensen vernederen. Mensen die dat doen, dat vind ik het ergste wat er is.” Hij bestempelt mensen die anderen vernederen als gekken. Hij gaat nog even door over Van Nieuwkerk. „Iemand met een verstandelijke beperking, een patiënt.”

Johan Derksen haakt in en nuanceert de boel. Volgens hem heeft Van Nieuwkerk jarenlang onder druk gestaan omdat hij best bekeken programma van Nederland maakte en viel hij daarom tegen zijn redactieleden uit. Van der Gijp denkt daar anders over en de twee worden het niet bepaald eens.

Özcan Akyol en Johan Derksen nuanceren

Dan gaat de bal naar Akyol. Volgens hem, én Derksen, is het verhaal erg groot gemaakt. En Akyol legt uit dat Van Nieuwkerk spijt heeft situatie. Presentator Wilfred Genee noemt dat Akyol bevriend is met Van Nieuwkerk. En dat wekt irritatie bij Akyol. „Waarom wil je zo benadrukken dat ik bevriend met hem ben? Ik ben ook verrast door wat ik las hè. Ik wist helemaal niet dat het er zo aan toe ging.” Volgens Genee heeft Van Nieuwkerk Akyol groot gemaakt. „Ik heb daar gedebuteerd, maar daarvoor heb ik ook heel hard gewerkt. Volgens mij heb ik ook iets zelf gedaan”, reageert Akyol.

Felle discussie René van de Gijp en Johan Derksen

Van der Gijp en Akyol worden het ook niet eens. Maar daarna draait de discussie aan tafel ineens naar Van der Gijp en Derksen. Want Van der Gijp blijft erbij dat Van Nieuwkerk een „patiënt” is. Volgens Derksen zijn er heel veel „patiënten” in deze maatschappij en hij sneert richting Van der Gijp. „Misschien zou jij wat ervaring in de gewone maatschappij moeten opdoen. Daarom zit je een beetje uit je nek te lullen.” Van der Gijp sneert terug: „Ik lul niet uit mijn nek, jij lult uit je nek. Jij bent misschien ook zo geweest”, vuurt hij richting Derksen. „Misschien heb jij ook dingen gedaan bij de krant of VI waarvan je denkt: ‘Dat zou niet meer gepikt worden’.” Iets wat volgens Derksen niet zo is. „Maar ik ben weleens boos geweest ja, maar dat is verboden?”, reageert Derksen. „Mensen vernederen?”, vraagt Van der Gijp snel terug. Maar ook dat vindt Derksen niet aan de orde.

Van der Gijp benadrukt nogmaals dat hij vernederen het allerergste vindt wat er is. „Daar zou ik iemand voor een stoot op zijn kin geven.” Echt eens worden de mannen het niet, waarna Genee uiteindelijk een bruggetje maakt naar een ander onderwerp.

Je kijkt de Oranjewinter terug via KIJK.