Ernst Kuipers verdedigt vandaag pandemiewet, Kamer blijft verdeeld

Minister Ernst Kuipers verdedigt vandaag de pandemiewet, waar al eerder het nodige om te doen was. De wet moet juridische grondslag bieden bij mogelijke volgende pandemieën. Maar over de vorm en bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid om ingrijpende maatregelen in te voeren, is nog geen overeenstemming.

Wel of geen avondklok? Wel of geen coronapas? Mondkapjes wel of niet verplichten? Het zijn vragen die nog klinken rondom deze wet. Eerst was het de coronawet, ook wel spoedwet genoemd, en inmiddels is het de pandemiewet van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Die Ernst Kuipers vandaag bespreekt met de Tweede Kamer.

Ernst Kuipers verdedigt pandemiewet

Eerder kon het kabinet crisismaatregelen nemen vanwege de uitgebroken coronapandemie. Maar de wet van Kuipers moet het voor de regering mogelijk maken om bij een oplevende epidemie wederom bevoegdheden te krijgen. Zo kunnen bijvoorbeeld afstandsregels, sluiting van publieke plekken, test- of quarantaineplicht of mondkapjesplicht dan terugkeren. Maar over de vorm en wat er wel en niet in die wet komt, is nog geen overeenstemming.

SP keert zich tegen noodbevoegdheid minister

Zo maakt onder meer de SP zich zorgen over de noodbevoegdheid van de minister van Volksgezondheid. SP-Kamerlid Maarten Hijink sprak uit dat hij vreest dat minister Kuipers toch naar een avondklok of coronapas kan grijpen. Volgens de huidige wetsvorm kan de minister iedere maatregel nemen die hij op dat moment nodig acht. „Ik vertrouw dit artikel en deze wet op deze manier niet. We zagen dat afgelopen jaar het kabinet, en dat begon al met minister De Jonge, heel veel gebruik heeft gemaakt van noodprocedures en noodsprongen, daar willen we vanaf. Dan moet je dus niet in deze wet een artikel opnemen dat uitnodigt om last minute allerlei noodbevoegdheden in te zetten.”

Ook keerde Hijnk zich tegen de persconferenties. Die hij als paniekvoetbal bestempelt. „Ze maakten steeds gebruik van noodprocedures. Dat betekent last minute besluitvorming die je dan pas op de persconferentie hoort. Dat is crisispolitiek die je niet moet willen.” PVV’er Fleur Agema deelt dezelfde zorgen als de SP.

GroenLinks en PvdA willen tijdslot van acht weken

GroenLinks en PvdA pleiten voor een tijdslot voor mogelijke volgende coronamaatregelen. Waardoor volgens de partijen de Eerste en Tweede Kamer meer zeggenschap krijgen. De linkse partijen vinden dat bij zwaar ingrijpen van de overheid iedere acht weken de boel moet worden herzien. Een verzoek waar het ministerie ‘positief’ op reageerde, schrijft Trouw.

Als de overheid in een epidemie zwaarwegende maatregelen neemt, moet daar ook een duidelijk einde aan zitten. Meer betrokkenheid voor het parlement vergroot ook het draagvlak”, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

Wettelijke vastlegging

Kuipers wil de wet stap voor stap inrichten tot een bredere epidemiewet. Maar de politieke weerstand, maakt dat proces niet makkelijk. En dat terwijl Kuipers haast heeft met de juridische vastlegging. Momenteel staat namelijk niks juridisch vast en is bijvoorbeeld het verplichten van mondkapjes niet mogelijk als er een nieuw virus of variant op zou laaien.

De linkse partijen steunen de wet als de minister hun voorwaarden meeneemt. En naast het tijdslot willen zij dat de Eerste Kamer een politieke rol krijgt bij mogelijke epidemieën.

Nog geen overeenstemming Tweede Kamer

GroenLinks hoopt dat de Tweede Kamer zich aansluit bij de aangepaste wet. Zij verwachten dat coalitie positief is. De fractie blijkt bezorgd dat er een juridisch vacuüm dreigt als de Tweede Kamer geen uitweg vindt.