Denise uit B&B Vol Liefde haalt uit naar producent: ‘Akelig voorval genegeerd’

Denise, die de meeste mensen zullen kennen uit het laatste seizoen van B&B Vol Liefde, kijkt met vervelende gevoelens terug op haar deelname aan het populaire programma van RTL. Daarin gaan B&B-eigenaren op zoek naar de ware liefde, een soort Boer Zoekt Vrouw, maar dan met B&B’s. Op Instagram schrijft Denise haar onvrede van zich af.

Ze zegt dat ze tijdens de opnames melding had gemaakt van „een voorval”, maar dat dat is genegeerd door de makers. Producent Blue Circle zegt in een reactie zich niet te herkennen in het bericht van Denise.

„Afgelopen maanden zijn heel intens geweest. Waar ik melding van had gemaakt is genegeerd”, schrijft de in Spanje woonachtige Denise. „Er is een heel stuk in het verhaal gemist door de productie. Er is een voorval geweest dat niet goed is gevallen. Dit voorval heb ik meerdere keren gemeld mbt. de realiteit van mijn verhaallijn. Helaas is dit niet meegenomen.”



Denise uit B&B Vol Liefde: ‘Mannen komen weg met bepaald gedrag’

Over wat er is gebeurd wijdt de B&B-houdster in haar bericht niet uit, maar mogelijk is er alcohol in het spel geweest. „Onder het excuus van drank komen mannen nog steeds weg met bepaald gedrag. Vrouwen die dan voor zichzelf opkomen zijn draken”, schrijft ze. Ook zegt Denise dat de tv-wereld niet haar wereld is en dat je als vrouw zijnde in deze wereld „helaas onderdanig aan de waarheid” bent.

Ook schrijft ze dat ze bewust geen gehoor geeft aan interviewverzoeken. „Geen interviews, geen boulevard etc.. Een hele bewuste keuze. De tv-wereld is écht niet mijn wereld.”

Producent Blue Circle: ‘Herkennen ons niet in haar post’

De producent van het programma, Blue Circle laat vrijdag in een reactie weten zich niet in de uitspraken van Denise te herkennen. „Blue Circle betreurt het dat Denise niet positief terugkijkt op haar deelname aan B&B Vol Liefde ondanks het goede en open contact tot nu toe”, schrijft het productiehuis in een verklaring. „Wij herkennen ons niet in haar post. Onze vuistregel is dat elke melding serieus wordt opgevolgd en dat indien nodig wordt verwezen naar het externe en onafhankelijk meldpunt mores.online.”

