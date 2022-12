Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Groep jongeren die woning zoekt verdubbeld: ‘Meer dan helft wil verhuizen’

We kunnen inmiddels hardop zeggen dat Nederland gebukt gaat onder een woningcrisis. En vooral jongeren lijken daar de dupe van. Want de groep jongeren die op zoek is naar een woning, is de afgelopen zes jaar verdubbeld.

Het Centraal Bureau voor de Statistieks (CBS) publiceert daar vandaag nieuwe cijfers over. En daaruit blijkt dat sinds 2015 steeds meer jongeren een woning zochten en niet zomaar konden verhuizen. In 2015 was dit nog 5 procent en tegenwoordig staat dit aantal op 11 procent.

Meer jongeren zoeken nieuwe woning

En de woningproblematiek doet zich voor op de sociale en particuliere huurmarkt. Want 1 op de 8 jongeren die in een sociale huurwoning zit, zou graag willen verhuizen, maar vindt nu geen passende oplossing. Bij jongeren met een koopwoning is dat 1 op de 28. Daarnaast blijkt uit de berekeningen van het CBS dat betaalbare particuliere huur momenteel schaars is. Ook omdat woningcorporaties de afgelopen jaren amper woningen bijbouwden.

Inmiddels heeft meer dan de helft van alle Nederlandse jongeren de wens om te verhuizen. Daarin zijn wel verschillen te zien per regio. In Groningen wil het grootste aantal jongeren verkassen. Meer dan 70 procent wil namelijk binnen twee jaar een nieuwe woonplek. In Zeeland hebben de jongeren de minste verhuisdrang. Daar wil 55 procent een andere woning.

Gevolgen wooncrisis

Het CBS analyseerde cijfers van het WoonOnderzoek Nederland. Dat is een onderzoek dat iedere drie jaar wordt gedaan door diezelfde instantie samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Woonbond liet weten dat de analyse van het CBS bevestigt dat de huidige woningcrisis grote gevolgen heeft.

Woonminister Hugo de Jonge sprak eerder uit dat hij zo’n 100.000 woningen per jaar wilde bijbouwen in deze huidige tijd tot zeker aan 2030. Al nuanceerde hij later zijn woorden bij Op1 en legde hij uit dat 900.000 woningen in 2030, toch ook wel erg veel was. Ook sprak hij eerder tegen Hart van Nederland dat het echt nog wel even kon duren totdat er nieuwe woningen beschikbaar waren. „Iets dat in jaren scheef is gegroeid, kan ik niet in een jaar herstellen. Ik kan niet toveren”, sprak hij.