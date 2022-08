Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De ultieme lijst met babynamen geïnspireerd op Netflix-series

De perfecte babynaam voor je aanstaande mini verzinnen, waar je het ook nog eens allebei over eens bent, is niet makkelijk. Logisch dus dat je overal inspiratie zoekt. En laat Netflix nu een geweldige bron zijn voor mooie babynamen. Daarom hebben we voor jou een lijst opgesteld met maar liefst tweehonderd mooie babynamen uit Netflix-series.

Onlangs werd bekend dat de naam Maeve het afgelopen jaar enorm aan populariteit heeft gewonnen. De reden? Netflix-serie Sex Education. Maar Maeve is écht niet de enige mooie naam die je uit Netflix-series kunt halen. Daarom verzamelden wij maar liefst tweehonderd namen voor je uit alle populaire Netflix-series.

Babynamen uit Netflix-series

Keuze genoeg!

Babynamen voor jongens uit Netflix-series

Adam – Sex Education Alfie – Peaky Blinders/Emily in Paris Amado – Narcos Ander – Élite Anthony – Bridgerton Aram – The Blacklist Archie – River Dale Arthur – Peaky Blinders Assane – Lupin Ben – Manifest Benny – The Queen’s Gambit Berlin – Le Casa de Papel Billy – Uncoupled Bing – Black Mirror Bode – Locke & Key Brian – After Life Bruno – Alba Cal – Sweet Magnolias Colin – Uncoupled Dan – Lucifer/Virgin River Daryl – The Walking Dead Dembe – The Blacklist Denver – Le Casa de Papel Dimitri – Stranger Things Donald – The Blacklist Doug – Atypical Dustin – Stranger Things Dwight – The Office Eric – Sex Education Gabe – Locke & Key Gabriel – Emily in Paris Gus – Better Call Saul Guzmán – Élite Harold – The Blacklist Harry – The Queen’s Gambit Harvey – Suits Hélmer – Narcos Hugo – Alba Hunter – Ginny & Georgia Jack – Virgin River Jackson – Sex Education Jacobo – Alba Jared – Manifest Javier – Narcos Jesse – Breaking Bad Jim – The Office Joe – You / Orange is the New Black John – Virgin River Jonah – Ozark Jonas – Dark Josh – Uncoupled Julien – Emily in Paris Kenny – Black Mirror Kevin – River Dale Kyle – Sweet Magnolias Lalo – Better Call Saul Lester – Fargo Lorne – Fargo Loy – Fargo Luc – Emily in Paris Lucas – Stranger Things Lucifer – Lucifer Luke – Uncoupled Marcus – Ginny & Georgia Marty – Ozark Michael – Jane the Virgin/The Office Mike – Suits Nacho – Better Call Saul Negan – The Walking Dead Oliver – The Bold Type Otis – Sex Education Pablo – Narcos Paxton – Never Have I Ever Pope – Outer Banks Rafael – Jane the Virgin Rafe – Outer Banks Raoul – Lupin Raymond – The Blacklist Richard – The Bold Type Rio – Le Casa de Papel Rogelio – Jane the Virgin Ruben – Alba Ryan – The Office Sam – Atypical Samuel – Élite Saul – Better Call Saul Sol – Grace and Frankie Theo – You Tommy – Peaky Blinders Tony – After Life Trent – Never Have I Ever Tyler – Locke & Key Ulrich – Dark Vasily – The Queen’s Gambit Walter – Breaking Bad Ward – Outer Banks Will – You Youssef – Lupin Zahid – Atypical Zeke – Manifest

Babynamen voor meisjes uit Netflix-series

Abby – Ginny & Georgia Abi – Black Mirror Ada – Peaky Blinders Adena – The Bold Type Agnes – Dark Alba – Alba Alex – Orange is the New Black Aneesa – Never Have I Ever Beck – You Beth – The Queen’s Gambit Betty – River Dale Brianna – Grace and Frankie Brie – Virgin River Camille – Emily in Paris Carla – Élite Carol – The Walking Dead Casey – Atypical Charlotte – Ozark Charmaine – Virgin River Cheryl – River Dale Chloe – Lucifer Claire – Lupin/Uncoupled Dana – Suits/Sweet Magnolias Daphne – Bridgerton Devi – Never Have I Ever Dodge – Locke & Key Donna – Suits Eden – Locke & Key Edwina – Bridgerton Eleanor – Never Have I Ever Eleven – Stranger Things Elizabeth – The Blacklist Ella – Lucifer Ellie – You Eloise – Bridgerton Elsa – Atypical Emily – Emily in Paris Emma – After Life Fabiola – Never Have I Ever Frankie – Grace and Frankie Georgia – Ginny & Georgia Ginny – Ginny & Georgia Grace – Grace and Frankie Hannah – Dark Hope – Virgin River Izzie – Atypical Jane – Jane the Virgin Jolene – The Queen’s Gambit Juliette – Lupin Kamala – Never Have I Ever Kate – Bridgerton/The Bold Type Kath – After Life Kiara – Outer Banks Kim – Better Call Saul Kinsey – Locke & Key Lacie – Black Mirror Lily – Sex Education Lizzie – Virgin River Love – You Maddie – Sweet Magnolias Maeve – Sex Education Maggie – The Walking Dead Mallory – Grace and Frankie Marie – Breaking Bad Marina – Élite Martha – Black Mirror/Dark Max – Stranger Things Mazikeen – Lucifer Melinda – Virgin River Michaela – Manifest Michonne – The Walking Dead Mindy – Emily in Paris Molly – Fargo Nalini – Never Have I Ever Nina – Locke & Key Noreen – Sweet Magnolias Ola – Sex Education Olive – Manifest Pam – The Office Peach – You Petra – Jane the Virgin Piper – Orange is the New Black Polly – Peaky Blinders Poussey – Orange is the New Black Rachel – Suits Raquel – Le Casa de Papel Ruby – Sex Education Ruth – Ozark Samar – The Blacklist Sandy – After Life Sarah – Outer Banks Silene – Le Casa de Papel Skyler – Breaking Bad Sutton – The Bold Type Sylvie – Emily in Paris Tasha – Orange is the New Black Tata – Narcos Veronica – River Dale Wendy – Ozark Xiomara – Jane the Virgin

