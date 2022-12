Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zelenski ondertekent omstreden mediawet, journalisten vrezen censuur: ‘Schaduw van dictator’

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski tekende gisteren een omstreden mediawet die nogal wat tumult veroorzaakt. Deze wet breidt namelijk het staatstoezicht op Oekraïense pers en berichtgeving uit, ter bescherming tegen Russische propaganda. Maar dat valt volgens bezorgde journalisten toch wel degelijk onder censuur.

Vorige week reisde Zelenski nog af naar Amerika om daar een speech te geven voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij kreeg daar een staande ovatie. Zelenski kreeg gooide de afgelopen tijd hoge ogen met zijn leiderschap en rol in de oorlog in Oekraïne. Hij belandde op de cover van Vogue en hij sleepte een aantal internationale onderscheidingen binnen. Inmiddels heeft de Europese Unie toestemming gegeven om Oekraïne toe te laten. Dit op voorwaarde dat het land hervormingen invoert, waaronder over de media.

Zelenski ondertekent omstreden mediawet

Gisteren ondertekende Zelenski een mediawet die het toezicht op media uitbreidt. Door de nieuwe wet krijgt de staatsomroepregulator, oftewel de toezichthouder over de Oekraïense media, meer bevoegdheden. Zoals het beboeten van mediakanalen, het intrekken van licenties, online kanalen blokkeren zonder rechterlijke uitspraak of content van social mediakanalen en zoekmachines laten verwijderen. Dit alles ter bescherming tegen Russische propaganda. Maar The Kyiv Independent en meer buitenlandse media melden dat journalisten vrezen voor deze wet. Die is volgens hen een opstap richting censuur.

De Europese Federatie van Journalisten trok in juli aan de bel en pleitte voor het intrekken van dit wetsvoorstel. Dit omdat de wet in veel opzichten in strijd is met de Europese waarden. Zo sprak het Committee to Protect Journalists, een non-profit organisatie die zich inzet voor persvrijheid wereldwijd, uit dat de wet ervoor zorgt dat de persvrijheid in het gedrang komt, in strijd met de normen van de Europese Unie. Volgens hen hebben burgers in tijden als deze juist toegang tot informatie nodig.

Journalisten vrezen voor censuur Oekraïne

En later, in september, liet ook de Oekraïense Nationale Unie van Journalisten van zich horen. Zij noemde de wet „de grootste bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting in de onafhankelijke geschiedenis van Oekraïne”. De journalistenbond sprak zelfs uit dat er „een de schaduw van een dictator” rondom Zelenski ontstaat, doordat hij de wet goedkeurde.

Tegenstanders pretenderen dat de Oekraïense beleidsmakers de vereisten van de EU gebruiken om persvrijheden in te perken. Politica Yevheniia Kravchuk, van de commissie van informatiebeleid van het Oekraïense parlement, ontkrachtte dat in een statement. Volgens haar is de wet inderdaad uitgebreider dan de Europese richtlijnen, maar dat is volgens haar verklaarbaar. „Onze mediawetgeving, die al zestien jaar niet is veranderd, moesten we veranderen en moderniseren.”