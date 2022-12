Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn man wil onze peuter nooit naar bed brengen’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Linda: „Mijn man wil onze peuter nooit naar bed brengen.”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn man wil onze peuter nooit naar bed brengen’

„Hai Lisa,

Sinds ruim twee jaar zijn mijn man en ik trotse ouders van een dochtertje. We zijn (natuurlijk) stapelgek op haar en het is een heel lief en makkelijk kind. Alleen het naar bed brengen is een ‘ding’. Ze kan dan dwars doen en het kost veel moeite om haar in eindelijk in bed te krijgen. Nu heb ik een heel ritueeltje met haar ontwikkeld waardoor het makkelijker gaat. In bad, voorlezen, liedje zingen en dan nog even knuffelen. Het probleem is alleen dat mijn man dit ‘te veel gedoe’ vindt en daardoor wil hij haar nooit naar bed brengen. Omdat hij het dus nooit doet wil mijn dochter zelf óók het liefst dat ik het doe. Gevolg is dat ik haar iedere avond naar bed moet brengen en nooit eens een hele avond weg kan. Wat kan ik doen?

– Groetjes,

Linda”

Het antwoord

„Hai Linda,

Jullie dochter is van jullie samen, dus jullie dragen samen de verantwoordelijkheid voor haar. Hoe je dat in de praktijk samen regelt is natuurlijk voor ieder gezin anders, maar het lijkt me anno 2022 (of bijna 2023) niet meer dan logisch dat de vader zijn aandeel neemt in de opvoeding. Dingen als naar bed brengen, hoe vervelend het soms ook is, horen daar nu eenmaal bij.

Dus als jij je niet goed voelt bij de rolverdeling hoe hij nu is, zou ik daar zeker het gesprek over aangaan met je man. Ik kan me voorstellen dat het belastend voor jou is om iedere avond je dochter naar bed te brengen. Probeer dat aan je man uit te leggen en kijk hoe jullie samen tot een oplossing kunnen komen.

Misschien kan hij bijvoorbeeld ook een eigen avondritueel met jullie dochter verzinnen? Zodat dit iets wordt wat echt van hen samen is. Wel is het fijn als zijn ritueel en dat van jou enigszins met elkaar overeen komen. Een vast avondritueel zorgt namelijk voor herkenbaarheid en duidelijkheid voor je dochter, waardoor het ook naar bed brengen ook soepeler zal verlopen.

In dit artikel vind je nog meer tips voor een soepel avondritueel die misschien kunnen helpen.

Succes!”

Andere artikelen over opvoeding vind je hier.

Ook een vraag? Wil jij dat Lisa ook jouw vraag beantwoordt? Mail dan naar [email protected] o.v.v. De Opvoedvraag.