Laat het speculeren beginnen, The Masked Singer is terug op de buis: ‘Bigger and better’

Wie gaat er schuil achter welk masker? Die vraag kan vanaf nu weer gesteld worden. The Masked Singer is namelijk terug met een nieuw seizoen waarin vijftien BN’ers zingend, maar compleet onherkenbaar, de strijd met elkaar aangaan. Dit terwijl ze volledig zijn gehuld in de meest indrukwekkende pakken. En kijkers zaten er goed klaar voor, want The Masked Singer is gisteravond van start gegaan met iets meer dan 2,2 miljoen kijkers op RTL 4. Vanaf de bank is het speculeren ook weer begonnen.

Maak dit seizoen kennis met de vijftien splinternieuwe karakters: Bijenkoningin, Teddybeer, Joker, Krab, Flamingo, Olifant, Ridder, Paard, Kikker, Tijger, Panda, Heks, Pinguïn, Mummie en Zeemeermin. Hiermee is het grootste gemaskerde bal van Nederland weer geopend. „Het wordt bigger, better en overal is een flink tandje bijgezet”, zo trapt de presentator van The Masked Singer, Ruben Nicolai, het vierde seizoen af.

The Masked Singer is terug

De vertrouwde gezichten van Gerard Joling & Buddy Vedder en Carlo Boszhard & Loretta Schrijver nemen weer plaats in het panel van The Masked Singer. In de eerste drie shows worden steeds vijf nieuwe karakters geïntroduceerd, waarvan er eentje zich aan het einde van de aflevering zal moeten onthullen. Ook zijn er dit seizoen weer een aantal eenmalige gemaskerde gastoptredens te zien, waarbij het masker volgens de traditie dezelfde aflevering nog afgaat. Er staat weer genoeg te gebeuren, ook vorige afleveringen kenden mooie momenten.

Wat je kunt verwachten van het nieuwe seizoen van The Masked Singer? Nicolai legt het even uit: „De pakken zijn dit jaar haute couture, en kunnen zo de catwalk op in Parijs. De optredens zijn van Circue du Solei-achtige allure en de sterren zijn weer crème de la crème: ze komen uit de bovenste regionen van de showbizz. Het luxe-segment zou je kunnen zeggen.”

Hints, hints en nog meer hints in The Masked Singer

Als eerste werd gisteravond de Joker geïntroduceerd als gemaskerde zanger en die gaf een paar hints: „Iedereen verwacht bij een joker direct: dit wordt lachen, gieren, brullen. Maar laat je niet misleiden, ik ben hier om te zingen.” Wie zou dit kunnen zijn? Kijkers zetten de hints alvast op een rij en hebben stiekem al een idee wie dit zou kunnen zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Joker

– Gezellig

– Lachen, gieren en brullen

– Hondje

– 5 (RTL)

– prive en zakelijk samem

– Oude huis van Koffietijd

– Inkt: tattoo (maar niet random)

– Kalmte en vertrouwen #TheMaskedSinger — Judith (@judithblogtsolo) November 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ik ben bijna er van overtuigd dat ik weet wie de joker is bij de masked singer maarja is pas eerster aflevering dus ff afwachten hehehhee — leah loves TDE 🤍 (@wanderlavi) November 4, 2022

Masker af!

Wie moest als eerste zijn masker afzetten? Voor de panels en het publiek was dat wel duidelijk, de Heks moest het masker lozen. En dat was de verrassing van de avond. Kort werd er gedacht aan Anita Meijer, maar het was Miljuschka Witzenhausen die in het pak van de Heks verstopt zat. „Ik had dit gewoon moeten weten”, was de reactie van The Masked Singer-panellid Buddy Vedder.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die vier panelleden moéten wel geweten hebben dat Miljuschka de heks is, kan toch niet anders… 😅 #TheMaskedSinger — Roelofs (@Roelofstv) November 4, 2022

Verder gingen kijkers los met de hints die gegeven werden tijdens de uitzending, en worden lijstjes van de mogelijke BN’ers die in de pakken gehuld zijn, gedeeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#TheMaskedSinger:

Joker = Rob Dekay of Henry van Loon

Olifant = Dave Roelvink of Everon Jackson Hooi of Thomas van der Vlucht

Pinquin = Merlijn van Weerdenburg

Flamingo = Monica Geuze of Nikkie Plessen En #Chatilla en #SamanthaSteenwijk doen vast ook nog mee!#maskedsinger — PdeG (@PdeGdb) November 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als Everon de Olifant is, kan hij nog prima zingen ook 😳 #TheMaskedSinger #GTST — GTST Street Team © (@gtststreetteam) November 5, 2022

Het vierde seizoen van The Masked Singer is elke vrijdag negen weken lang te zien bij RTL 4 om 20.00 uur. Terugkijken? Dat kan hier.