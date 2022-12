Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is de Pietje Bell-rel ten einde? Classificatie wéér aangepast: ‘We creëren tere zieltjes’

Er was de afgelopen dagen veel om te doen: de nieuwe leeftijdskeuring van de film Pietje Bell. Alleen kinderen van 12 jaar en ouder mochten na een herbeoordeling naar de kerstvakantie-klassieker kijken. Daar kwamen echter bakken kritiek achteraan. Nu is een nieuwe classificatie ingesteld.

De leeftijdsclassificatie van de familiefilm Pietje Bell is na klachten aangepast naar ‘9 jaar en ouder’. De film kan daardoor als gepland worden uitgezonden door de KRO-NCRV op oudejaarsdag op NPO Zapp.

Leeftijdskeuring Pietje Bell

Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), dat de leeftijdskeuring van films en series in Nederland monitort, meldde de aanpassing van de leeftijdskeuring vandaag.

Eerder bleek dat de classificatie van de film uit 20o2 was aangepast van ‘alle leeftijden’ naar ’12 jaar en ouder’, nadat Kijkwijzer meerdere klachten had ontvangen dat kinderen angstig werden van bepaalde scènes in de film. Pietje Bell, over een Rotterdams straatschoffie dat avonturen beleeft, had daardoor dezelfde keuring als recente actiefilms als No Time To Die of Spider-Man.

Die verhoogde leeftijdsclassificatie leidde vervolgens ook weer tot kritiek. Maar vandaag meldt het NICAM dus dat het weer naar beneden wordt aangepast, naar 9 jaar en ouder. Liefhebbers van de film lieten van zich horen op sociale media en uitten hun onbegrip voor de leeftijdswijziging. Ook de producent van de Pietje Bell-films, Dave Schram, was het vorige week niet eens met de leeftijdswijziging.

Chagrijnige reacties

De KRO-NCRV is blij dat de film nu als gepland te zien zal zijn op oudejaarsdag. „We wensen kinderen en ouders komende zaterdagochtend veel kijkplezier”, laat de omroep weten. Onder kijkers van de film lijkt er vooral veel met de ogen gerold te worden. „We creëren tere zieltjes”, luidt een reactie bijvoorbeeld. Ook presentator Jack van Gelder reageert op de laatste leeftijdswijziging: „Ongelofelijk getrut allemaal”, klinkt het.



#pietjebell we creëren tere zieltjes.

Leeghoofden, die niet meer nadenken en alleen maar hun zin willen #waargaathetheen — Monique Timmer (@MoniqueTimmer5) December 28, 2022



Dus het was omdat Pietje Bell een mep kreeg van z`n vader, dat mogen de kindertjes niet zien. Je kunt dat ook uitleggen dat kinderen vroeger meer slaag kreeg dan nu. https://t.co/Twc77kWzF9 — Jasper v Geijtenbeek (@JaspervGe) December 28, 2022



Pietje Bell film nu naar minimumleeftijd van 9 jaar ipv laatst gevraagde 12 jaar. Ongelofelijk getrut allemaal. — Jack van Gelder (@jackvangelder) December 28, 2022



