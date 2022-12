Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

3,5 miljoen kilo zout op de weg, maar toch veel ongelukken wegens gladheid en ijzel

Rijkswaterstaat heeft gisteren halverwege de avond zo’n 3,5 miljoen kilo zout gestrooid op de wegen vanwege de afgekondigde code oranje wegens de gladheid. Ondanks het strooien zijn er toch ongeveer 150 incidenten op de snelwegen gemeld vanwege de ijzel.

Gisteren gold code oranje in de provincies Zeeland en Zuid-Holland vanwege ijzel door neerslaggebieden. In Zeeland kwamen eind van de middag al buien het land binnen en was toen al gestrooid, in Zuid-Holland waren ook al vroeg strooiacties opgestart. Bij neerslag kan het laagje water dat op het zout valt weer bevriezen bij temperaturen onder nul. Daar moet dan een nieuw laagje zout op gestrooid worden, legt een woordvoerster uit.

3,5 miljoen kilo zout gestrooid

Gisteravond rond 22.00 uur heeft Rijkswaterstaat al 3.545.634 kilo zout gestrooid en daarbij ruim 40.000 kilometer gereden. Daarmee staat de teller dit winterseizoen op ruim 23 miljoen kilo zout en ruim 355.000 gereden kilometers. Rijkswaterstaat meet met honderden kastjes langs de weg en via sensoren in de wegen of er gestrooid moet worden.

Zo lang code oranje geldt, raadt Rijkwaterstaat het niet aan om te rijden. Wie toch in de auto stapt, wordt geadviseerd om weerberichten te volgen, langzamer te rijden en afstand te houden en eten, drinken en warme kleding mee te nemen. De 150 ongelukken op de wegen gisteren zijn voornamelijk eenzijdige ongevallen waarbij geen ander voertuig is betrokken, maar ook kop-staartbotsingen. Normaal gesproken is er op een zondag veel minder verkeer, zegt een woordvoerster. Rijkswaterstaat kon nog niet direct zeggen of hulpdiensten ook problemen hadden om de ongevallen te bereiken.

Ongelukken door gladheid

De Landelijke Eenheid van de politie laat weten dat hulpdiensten vooralsnog geen problemen hebben met het bereiken van incidenten op de weg. Een woordvoerder spreekt van „aardig wat meldingen”: „We moeten prioriteren, dan gaat het om tientallen meldingen”, schat hij. Exacte aantallen meldingen kon hij nog niet geven. „Letsel gaat voor schade”, aldus de zegsman. „We moeten ook voorzichtig rijden naar meldingen, dus het kan zijn dat mensen wat langer moeten wachten. Vanuit Zeeland wordt het nu al wel wat rustiger.”

Diverse politie-eenheden riepen gisteren de hele avond via sociale media weggebruikers op om niet de weg op te gaan. Dat doen ze in navolging van Rijkswaterstaat, dat al eerder opriep om thuis te blijven zolang code oranje geldt. Die weerswaarschuwing geldt inmiddels niet meer, aangezien de temperatuur in de loop van de nacht is opgelopen.