Elon Musk laat Twitter bepalen of hij ceo blijft, zegt zich aan de resultaten te houden

Sinds Elon Musk eigenaar is van Twitter, is er een hoop commotie. Met nieuwe regels weet hij telkens reacties bij zijn gebruikers uit te lokken. Gisteravond deed hij weer iets opvallends. Hij plaatste namelijk een poll met daarin de vraag of hij moet stoppen als hoofd van Twitter. „Ik zal de resultaten naleven”, staat erbij.

De poll loopt nog tot twaalf uur vanmiddag, Nederlandse tijd.

Elon Musk fan van polls

Kort daarna twitterde hij er nog een cryptische opmerking achteraan: „Zoals het gezegde luidt: kijk uit wat je wenst, want die wens kan uitkomen.” Hij heeft nog geen opvolger op het oog, antwoordt Musk aan een nieuwsgierige volger. Musk had wel eerder al gezegd uiteindelijk de dagelijkse leiding van het bedrijf aan een ander te willen overdragen. Met deze tweet wil hij wellicht de illusie geven dat Twitter een democratisch platform is. Zijn eerdere acties als hoofd van Twitter laten je daar echter wel aan twijfelen.



Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Musk zette al eerder een twitterpoll in om zijn beleid voor het bedrijf te bepalen. Zo verkocht hij in november 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) aan aandelen in zijn bedrijf Tesla, nadat hij zijn volgers had gevraagd of hij 10 procent van zijn aandelen moest verkopen. De meerderheid (57,9 procent) stemde voor. Een ander voorbeeld: Musk liet Donald Trump terugkeren op het sociale medium nadat die optie de meeste stemmen had gekregen, net als enkele journalisten die hij had geschorst.

Makkelijk te manipuleren

Hoewel de ceo bij al die uitslagen steevast zei dat „het volk gesproken heeft”, waarschuwen experts dat de peilingen eenvoudig te manipuleren zijn. Zo kunnen automatische Twitteraccounts worden ingezet om voor of tegen te stemmen.

Sinds Musk als hoofd optreedt bij Twitter, maakt hij keuzes waar lang niet iedereen achter staat. Zo ontsloeg hij de helft van het personeel, gaf hij mensen de mogelijkheid om te betalen voor het blauwe vinkje, en gaf hij een verbod op het linken naar andere social media kanalen.

Op dit moment hebben er bijna zestien miljoen mensen gestemd. Een meerderheid van 57 procent is van mening dat Musk moet afstappen als ceo.