Zoon Marion Koopmans schreef boek over haar: ‘Bedreigingen kruipen onder je huid’

Dat het beroep van een viroloog niet altijd makkelijk is, moge duidelijk zijn. Naast het feit dat ons land – en eigenlijk de hele wereld – lange tijd in een benarde situatie zat, kregen veel virologen ook nog eens te maken met bedreigingen. Zo ook Marion Koopmans, die we vaak in talkshows zagen om duiding te geven over de coronasituatie. Op social media ging het na menig uitzending los en dan niet op de positieve manier. Mischa Huijsmans, de zoon van Koopmans, schreef een boek over zijn moeder en de situatie rondom corona, inclusief de bedreigingen die zij kreeg. Ze schuiven samen aan bij Op1.

Op1-presentator Charles Groenhuijsen keert zich naar Koopmans: „Je werd onverwacht bekende Nederlander, Marion. En ook met onaangename kantjes, hè?” Ze beaamt beide statements met een korte ‘ja’. Een van die onaangename kantjes, zijn dus de bedreigingen aan het adres van Koopmans. Deze zomer zou zij eigenlijk naar het festival Oerol gaan, maar dat werd niet veilig geacht en afgeblazen. De politie kon haar veiligheid „niet 100 procent garanderen”.

Zoon schreef boek over Marion Koopmans en leven als viroloog

„Hoe ernstig waren die bedreigingen?”, vraagt Groenhuijsen zich af. Koopmans: „Er waren heel vervelende bij. Het was vooral online en dat is bij veel mensen ook bekend, dat gebeurt bij meerdere mensen. Maar er waren ook bedreigingen die niet online waren.” Ze beschrijft ‘één van de meest vervelende dingen’, een bedreiging die werd geuit bij de voordeur van haar privéadres. „Dat was een bloemenkrans aan de deur voor de Mussert-award.” De Mussert-award is een satirische prijs, „die in het leven is geroepen om publieke personen persoonlijk te feliciteren met hun aandeel in deze crisis”. Dat iemand haar adres wist en daar langs is geweest, maakt het geheel extra verontrustend.

„Dat soort dingen kruipen onder je huid”, vertelt de viroloog bij Op1. „Wij waren gelukkig niet thuis, mijn dochter ook niet. Daar was ik heel blij om, want het is gewoon heel naar.”



In een biografie, geschreven door haar zoon Mischa Huijsmans, kijkt @MarionKoopmans terug op een roerige coronaperiode en op haar carrière als viroloog. ‘’Het meest vervelende was een bloemenkrans aan de deur voor de Mussert-award. Dat kruipt onder je huid.’’ #Op1 pic.twitter.com/52jSGGhuJk — Op1 (@op1npo) November 30, 2022

Mischa Huijsmans vertelt bij Op1 over bedreigende actie

Groenhuijsen beschrijft dan een passage uit het boek – dat de naam Viroloog in een veranderende wereld kreeg -, over een gebeurtenis die plaatsvond tijdens het Gala van de Wetenschap. In de studio van Op1 wordt dan een fragment getoond van Koopmans die spreekt op het gala. Het lijkt een gewone lezing, maar uit het boek blijkt dat er iets heel anders gaande was.

Koopmans’ zoon Mischa legt uit: „In de zaal, tijdens de pauze tussen het eerste en het tweede deel, stond er iemand op en die begon met vuisten in de lucht te schreeuwen. Dat was iemand die ook enigszins bekend was, regelmatig op de Dam stond. Hij had ook getweet dat ze weleens met mijn moeder zouden komen ‘praten’, zeg maar.” Huijsmans vertelt dat die persoon op de eerste rij bleek te zitten tijdens de lezing. Koopmans’ zoon zelf zat ook in de zaal en beeldde zich in hoe hij op zou kunnen komen voor zijn moeder, mocht de bedreigende persoon het podium bestormen. „Hoe spring ik over 25 rijen bezette stoelen heen om mijn moeder te beschermen?”, vroeg hij zich af. Er was beveiliging aanwezig, dus Huijsmans heeft zelf niet in actie hoeven komen.

Het boek van Huijsmans schetst verder ook de jeugd van Koopmans, hoe zij als kind was en waar haar interesses lagen. Maar de focus ligt op de coronaperiode en haar carrière als viroloog. Bij dat beroep zijn bedreigingen aan de orde van de dag, en daar hield – en houdt, misschien wel – het gezin elke dag rekening mee.

