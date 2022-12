Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stembus Top 2000 open: zonder Van Nieuwkerk, zonder kans op manipuleren

De stembus van de Top 2000 op NPO Radio 2 is vanmorgen officieel geopend. Radio-dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte gaven in een café in Huizen het startsein voor de jaarlijkse allertijdenlijst. Het duo had nieuws over het stemmen.

Matthijs van Nieuwkerk is er bij die altijd veelbesproken ‘lijst der lijsten’ niet meer bij. Hij was als tv-gezicht altijd te zien in de Top 2000 Quiz en Top 2000 a gogo. De quiz is dit jaar afgelast vanwege de van grensoverschrijdend gedrag verdachte tv-presentator (Metro‘s deskundigenpanel had daarover vorige week diverse meningen). Top 2000 a gogo vanuit het Top 2000 Café gaat wel door (zie kader).

‘Top 2000-stembus geopend, feest kan beginnen’

„Zullen we met zijn allen aftellen?”, luidde het in het café. Daarop werd afgeteld van vijf naar een. „De Top 2000-stembus is weer geopend”, werd daarna geroepen. „Het grote feest kan weer beginnen!” De dj’s waarschuwen dat je niet zomaar je stem moet uitbrengen, maar goed moet bedenken welke nummers je stem krijgen. „Overweeg wat je er wel en niet in zet.”

Tijdens de opening van de stembus was RONDÉ te gast. De band speelde Hard To Say Goodbye, een nummer dat vorig jaar overigens geen plekje tussen de gekozen 2000 beste songs had gekregen. Ook speelden ze een van hun favorieten uit de voorgaande Top 2000-lijsten, Roller Coaster van Danny Vera. Over de nummer 2 van vorig jaar: „Het is gewoon zo’n mooi liedje.”

🎵 Nieuwe presentator Top 2000 a gogo Top 2000 a gogo wordt dit jaar toch uitgezonden. Herman van der Zandt zal het seizoen eenmalig samen met Leo Blokhuis presenteren, maakte de NTR deze week bekend. Vorige week werden de opnames van de inmiddels afgelaste Top 2000 Quiz stilgelegd nadat de Volkskrant een artikel over grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk achter de schermen van De Wereld Draait Door had gepubliceerd. Later meldde de omroep dat het programma in ieder geval niet met Van Nieuwkerk zou worden afgemaakt. De nieuwe man is dus Herman van der Zandt geworden. Top 2000 a gogo zal vanaf 26 tot en met 31 december te zien zijn op NPO 1.

Stemmen op je favoriete nummers zonder vals te spelen

Luisteraars kunnen tot woensdag 7 december minimaal vijf en maximaal 35 nummers aandragen voor de Top 2000. NPO Radio 2 rijdt voor het eerst sinds 2019 weer met een Stembus door het land. Die rijdt onder meer langs Dordrecht, Goes, Heerlen, Groningen, Amersfoort en Zeist.

Mensen die willen stemmen, moeten hun stem dit jaar per mail een extra keer bevestigen. De organisatie heeft een verificatiestap ingebouwd om eventuele manipulatie te voorkomen. Het is niet de eerste keer dat stemmers hun Top 2000-lijstje moeten verifiëren. Deze werd eerder juist weggehaald om het stemmen zo laagdrempelig mogelijk te maken. „We hebben ervoor gekozen om de verificatiestap te herintroduceren”, zegt NPO Radio 2-zendermanager Peter de Vries tegen persbureau ANP. „Wij zien momenteel een beweging dat we extra moeten opletten.” Vorig jaar gaf Top 2000-bedenker Kees Toering toe, dat na de beginperiode (1999) nog weleens met de volgorde van lijst werd ‘gespeeld’. Bij te veel lange wat onbekendere nummers achter elkaar zouden luisteraars kunnen afhaken, zo was de gedachte.



NS Publieksprijs

Eind oktober werd de verkiezing voor de NS Publieksprijs stilgelegd omdat er „op grote schaal gemanipuleerd” was bij het stemmen. De organisatie bouwde na de eerste onregelmatigheden nog een verificatiestap in, maar omdat er niet met zekerheid een eerlijke uitslag kon worden neergezet werd de complete verkiezing afgeblazen. Tijdens de stemperiode kwamen onder meer klachten binnen van Kamerleden die beweerden dat hun mailadres was gebruikt. Ze zouden hebben gestemd op Het Coronabedrog, het boek van Thierry Baudet.

