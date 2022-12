Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jack van Gelder verlaat HLF8-tafel na opmerking: ‘Die komt wel weer terug’

Jack van Gelder is midden in de uitzending van talkshow HLF8 weggelopen. Hij deed dat na een opmerking van politiek verslaggever Sam Hagens, die vermoedelijk de nieuwe presentator van de SBS6-talkshow wordt.

We hebben het de afgelopen tijd wel vaker gezien: een tafelgast die boos wegbeent na opmerkingen van een andere tafelgast. Vorige week gebeurde het nog bij Op1. Fleur Jongepier besloot op te stappen toen medegast Gordon zijn licht liet schijnen op de situatie in Qatar. Een woordvoerder van het programma gaf even later opheldering en verklaarde waarom de filosofe wegliep.

Sam Hagens vindt Jack van Gelder lang van stof

Waar het bij Op1 menens was, ging het er in HLF8 gisteravond vredelievender aan toe. Nadat Jack van Gelder zijn zegje had gedaan over Sigrid Kaag, de minister van Financiën, vroeg presentatrice Hélène Hendriks ineens aan Sam Hagens hoe hij dat voor zich ziet: een talkshow presenteren. Met de verslaggever van Hart van Nederland vinden momenteel ‘verkennende gesprekken’ plaats over de presentatie van de talkshow, meldden meerdere media aan het begin van deze maand.

„Zeg Sam, als jij HLF8 gaat presenteren, dan moet je de tafel leiden. En zorgen dat iedereen evenveel aan het woord komt. Hoe ga je dat doen?”, wilde Hendriks van hem weten. Sam Hagens vond Jack van Gelder nogal lang van stof over Sigrid Kaag en maakte dat duidelijk. „Ik zou dan beginnen met vragen aan Jack of hij iets korter…”, zei Hagens lachend, die zijn zin niet kon afmaken.

Jack van Gelder loopt weg bij HLF8-tafel

Dat was namelijk het moment dat Jack van Gelder besloot om op te stappen en de coulissen in te lopen. Niet uit boosheid, zoals we de afgelopen weken eerder zagen. Nee, hij wilde op die manier de politiek verslaggever plagen.

Het leidde tot gelach in de studio. „Die komt wel weer terug”, roept Hendriks. En ja hoor, even later verschijnt Van Gelder achter de bar en wordt hij door de presentatrice omgedoopt tot ‘Jack Roelvink’. Daarna gaat hij weer zitten en gaat het gesprek verder.

