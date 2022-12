Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Harry Piekema kreeg ruzie na enerverende eilandraad: ‘Zit je me te fucken?’

Expeditie Robinson-favoriet Harry Piekema kreeg na een tumultueus verlopen eilandraad ruzie met medekandidaat Ferry Weertman, die tegen hem had gelogen. Dat vertelt hij in de podcast Back2Base, waarin Ferry Doedens met kandidaten terugkijkt op hun Expeditie Robinson-avontuur.

Harry Piekema en Vincent Vianen waren gisteren te gast in de podcast van Ferry Doedens. Daarin bleef niets onbesproken. Doedens wil vooral weten hoe de twee kandidaten reageerden op de veelbesproken eilandraad van een aantal afleveringen geleden die leidde tot de exit van Vincent. „Ik wist gelijk wie er niet de waarheid tegen mij had gezegd”, blikt Harry Piekema terug.

Vincent baalt dat Niek hem over plan vertelde

Thijs, Niels, Niek en Dzifa smeedden in aflevering 11 van de Expeditie een plannetje om de sterke Vincent Vianen eruit te werken. Maar dat knaagde aan het geweten van Niek, die goed met Vincent kon opschieten. Net voor de eilandraad stelde hij hem op de hoogte van het plan. Maar dat viel niet goed bij zijn medekandidaten, die boos op hem waren.

Terugkijkend vindt Vincent het jammer dat Niek hem vertelde dat hij eruit zou vliegen. „Ik vond het jammer. Het wegstemmen snap ik, dat hoort erbij. Maar het hoort een verrassing te zijn. Dat vind ik kicken. Ik had de verrassing leuk gevonden. Ik heb zoiets: man up, speel het spel gewoon. Je bent een volwassen vent.”

Harry Piekema liep naar Ferry toe: ‘Hé maat, wat is dit?’

Het uit de school klappen van Niek had meer gevolgen, zoals voor de relatie tussen Olympisch zwemkampioen Ferry Weertman en Harry Piekema. „Ik ging naar Ferry toe”, vertelt hij. „Ik zei: ‘Hé maat, wat is dit? Zit je me nou te fucken?”, doet Harry op een boze manier na hoe hij destijds reageerde. „Ik kreeg bonje met hem.”

Een dag later besloot Harry, die al eens werd omgedoopt tot de held van de Expeditie, naar Niek toe te lopen om het hele gebeuren uit te spreken. „Ik zei: zand erover. Als je een conflict met iemand hebt, moet je diegene ook durven aan te kijken. Oké, dat was toen, en we gaan nu weer door.”

Vincent blikt terug op gedrag afvallerseiland: ‘Dat is toch niet gek?’

In de podcast wordt ook teruggeblikt op het gedrag van Vincent op afvallerseiland. Op het eiland deed hij alles zelf en deed hij erg koeltjes tegen medekandidaten die ook op het eiland belandden omdat ze waren weggestemd. „Ik ga geen eten maken, dat doe je zelf maar. Vuurtje stoken, dat doe je ook maar zelf. Was dat een tactiek?”, vraagt Ferry Doedens hem.

Hij had er echt moeite mee, zegt Vincent. „Zeker bij Dzifa, zo’n lieve meid. Maar iedereen heeft handen. Dat ik niet iets voor iemand anders doe, dat is toch niet zo gek? Het kost allemaal energie. Ik wil heel graag iets voor mensen doen, maar ik kan me daar heel snel in kwijtraken. Dat wilde ik voorkomen, ik wilde mezelf daarin beschermen. Zal je net zien dat ik slecht slaap, moe ben, een spel inga en verlies.”

„Maar Vincent, als ik nou op afvallerseiland terecht was gekomen. Dan hadden we toch wel één gezamenlijk vuur gemaakt?”, vraagt Harry aan Vincent. Die denkt even na. „Nou, ik denk niet dat ik het zou trekken om zo hard tegen jou te doen. Dat zou ik niet kunnen, nee.” Harry Piekema lacht: „Kijk, dat wilde ik even horen.”

Gisteren zond RTL4 de halve finale van Expeditie Robinson uit. Je kijkt de aflevering hier terug. Volgende week maandag is de finale.