Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jack van Gelder noemt Marcel van Roosmalen sneu bij HLF8: ‘Zeikerd eerste klas’

Jack van Gelder en columnist Marcel van Roosmalen worden geen vrienden. Nadat Van Gelder gisteren bij talkshow HLF8 werd geconfronteerd met een venijnige column van laatstgenoemde, stak hij zijn mening over Van Roosmalen niet onder stoelen of banken. „Hij heeft mij ooit bijna gestalkt”, deed hij uit de doeken.

Bij HLF8 werd gisteren een fragment laten zien waarin Van Roosmalen, die een column verzorgt bij die andere Talpa-talkshow De Oranjewinter, zich nogal kritisch uitliet over Jack van Gelder. „Hij heeft met zijn geschreeuw een van de mooiste doelpunten ooit verpest”, verwees de columnist naar het commentaar van Van Gelder bij het doelpunt van Dennis Bergkamp tegen Argentinië op het WK in 1998.

Blij met de kritische column was de sportjournalist niet. Hij bekeek het fragment zonder ook maar een lichte glimlach op zijn gezicht. „Pak ‘m aan, Jack”, zeiden de tafelgasten, die een reactie van Van Gelder wilden. En die kwam er.

Jack van Gelder werd ‘bijna gestalkt’ door Marcel van Roosmalen

„Het lijkt me zo vervelend als je in het leven zit door alleen maar negatief, cynisch en sarcastisch te zijn. En dat je daar je geld mee verdient, een beetje geld maar. Het is gewoon een zeikerd eerste klas. Maar het mag, je mag kritiek op me hebben.” Toch vindt Van Gelder het „sneu dat hij nooit een keer iets positiefs kan zeggen, over wie dan ook”.

„Het ergste vind ik dat hij me op een gegeven moment bijna gestalkt heeft. Hij had een rubriek in de VARA-gids en vroeg of ik een interview met hem wilde doen”, aldus Van Gelder. „Hij vond mij een leuke en interessante man. Dat heb ik afgezegd, en sindsdien ben ik de lul.”

Tafel merkt dat column Van Gelder raakt

Filemon Wesselink, die ook aan tafel zit bij HLF8, vindt dat Van Gelder zich misschien iets te veel opwindt. „Hij zoekt toch iets wat opvalt?” Het is niet serieus natuurlijk, wat hij zegt.” Satire, roept presentatrice Hélène Hendriks erdoorheen.

„Oh, maar ik kan er goed tegen, hoor”, beweert Van Gelder. „Maar je vindt het toch wel vervelend?”, wordt aan hem gevraagd, want aan tafel merken ze dat de column hem iets doet. „Nee, het is nooit leuk. Het is gewoon niet aardig.”

Er worden vaker onthullingen gedaan bij HLF8. Enkele weken geleden vertelde schrijfster Heleen van Royen dat ze in het verleden haar parkiet per ongeluk had vermoord.